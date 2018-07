Bucks garantem vaga nos playoffs da NBA; Thunder se complica

A disputa pelas últimas vagas nos playoffs da NBA se acirraram mais após a rodada de domingo. Quem se deu melhor foi o Milwaukee Bucks, que se tornou a sexta equipe a avançar na Conferência Leste ao derrotar o Brooklyn Nets por 96 a 73, em casa, num confronto direto pela classificação para a pós-temporada.

Ersan Ilyasova anotou 21 pontos e O.J. Mayo fez 17 pelos Bucks, que voltam aos playoffs um ano após perder 67 partidas na liga norte-americana de basquete, um recorde para a franquia. Já Brook López conseguiu o seu 17.º "double-double" nesta temporada, com 12 pontos e dez rebotes, mas não impediu a derrota dos Nets.

O tropeço deixou o time nova-iorquino em oitavo lugar no Leste, com 37 triunfos em 80 partidas, um a menos do que o Boston Celtics e com a mesma campanha do nono colocado Indiana Pacers. Os Celtics, aliás, ficaram mais próximos de avançar aos playoffs ao derrotarem o Cleveland Cavaliers por 117 a 78, em casa.

O time de Boston se aproveitou dos vários desfalques dos Cavaliers, que se deram ao luxo de poupar LeBron James, Kevin Love, Kyrie Irving e J.R. Smith, pois já asseguraram o segundo lugar da Conferência Leste.

O Boston Celtics, então, triunfou com facilidade, praticamente definindo o seu triunfo no segundo quarto, em que venceu por 34 a 9, indo ao intervalo com uma vantagem de 24 pontos - 55 a 31. Isaiah Thomas foi o principal destaque do triunfo com 17 pontos e seis assistências.

Já o Indiana Pacers se manteve firme na luta para avançar aos playoffs ao derrotar o Oklahoma City Thunder, em casa, por 116 a 104. C.J. Miles anotou 30 pontos pelos Pacers, que conquistaram a quinta vitória seguida.

O Thunder foi derrotado mesmo com mais uma impressionante atuação de Russel Westbrook, o cestinha do duelo com 54 pontos - a maior produção ofensiva da sua carreira. E ele ainda ficou próximo de conseguir mais um "triple-double", pois obteve nove rebotes e deu oito assistências.

Batido, o Thunder caiu para o nono lugar na Conferência Oeste, com 43 vitórias em 80 jogos, mesma campanha do oitavo colocado New Orleans Pelicans, que leva vantagem nos critérios de desempate. Os Pelicans, aliás, perderam para o Houston Rockets, fora de casa, por 121 a 114, na noite de domingo.

Para encerrar uma série de duas derrotas, os Rockets contaram com mais uma grande atuação de James Harden, que anotou 30 pontos. Esta foi, inclusive, a 35ª vez nesta temporada que Harden marcou ao menos 30 pontos. Anthony Davis foi o destaque dos Pelicans com 27 pontos.

Também pela rodada de domingo da NBA, o Washington Wizards atingiu a marca de 46 vitórias pela primeira vez em mais de 30 anos ao derrotar o Atlanta Hawks, que atuou basicamente com os seus reservas, por 108 a 99, em casa. Poupado dos dois duelos anteriores do Wizards, John Wall brilhou com 24 pontos e nove assistências.

O brasileiro Nenê Hilário também teve boa atuação com 14 pontos e dez rebotes nos 27 minutos em que permaneceu em quadra pelos Wizards, que chegaram aos 46 triunfos em 80 partidas, superando a marca de 45 vitórias, obtida na temporada 1978/1979. O time está em quinto lugar no Leste. Melhor equipe da mesma conferência, com 60 triunfos, os Hawks pouparam Jeff Teague, Kyle Korver, Al Horford e DeMarre Carroll no duelo de domingo.

Confira os resultados da rodada de domingo da NBA:

Milwaukee Bucks 96 x 73 Brooklyn nets

Boston Celtics 117 x 78 Cleveland Cavaliers

Detroit Pistons 116 x 77 Charlotte Hornets

Denver Nuggets 122 x 111 Sacramento Kings

Indiana Pacers 116 x 104 Oklahoma City Thunder

Washington Wizards 108 x 99 Atlanta Hawks

Houston Rockets 121 x 114 New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs 107 x 91 Phoenix Suns

Los Angeles Lakers 106 x 120 Dallas Mavericks

Confira os jogos da rodada de segunda-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Houston Rockets

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons

Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks x New York Knicks

Brooklyn Nets x Chicago Bulls

Miami Heat x Orlando Magic

Minnesota Timberwolves x New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder x Portland Trail Blazers

Utah Jazz x Dallas Mavericks

Sacramento Kings x Los Angeles Lakers

Golden State Warriors x Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers x Denver Nuggets