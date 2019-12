Bucks massacram Knicks, vencem a 12ª seguida e assumem a melhor campanha da NBA

No duelo entre o melhor e o pior time da Conferência Leste da NBA, deu a lógica. Com mais uma atuação dominante, o Milwaukee Bucks derrotou o New York Knicks por 132 a 88, em casa, na rodada de segunda-feira, e obteve a 12.ª vitória seguida na temporada regular - a maior série nos últimos 38 anos da franquia de Wisconsin.

LEIA TAMBÉM > Petrovic fará testes e diz que usará Georginho nos jogos do Brasil em fevereiro

Agora com 18 vitórias e apenas três derrotas, os Bucks assumiram a melhor campanha da NBA, ultrapassando o Los Angeles Lakers de LeBron James, que estão com um triunfo a menos. Os Knicks, com quatro vitórias e 17 derrotas, estão na lanterna do Leste e só não são os piores da NBA porque o Golden State Warriors tem um revés a mais.

O destaque da noite foi mais uma vez o astro grego Giannis Antetokounmpo, que anotou 29 pontos, pegou 15 rebotes e distribuiu três assistências em apenas 22 minutos de quadra. Foi o seu 20.º "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) na temporada. Khris Middleton (15 pontos e sete rebotes) e D.J. Wilson (19 pontos) também tiveram bons números pelos Bucks. A dupla Julius Randle (19 pontos) e Damyen Dotson (18) foram os melhores pelos Knicks.

Em outro jogo da rodada, o Philadelphia 76ers ganhou em casa do Utah Jazz por 103 a 94 e chegou à sua quarta vitória consecutiva na temporada. E ela veio graças ao bom jogo coletivo do time - Tobias Harris foi o cestinha com 26 pontos e Al Horford, Joel Embiid e Ben Simmons contribuíram bem com 17, 16 e 14 pontos, respectivamente. Pelos visitantes, Rudy Gobert se destacou com 27 pontos e 12 rebotes.

Com o resultado, os 76ers seguem em quinto lugar no Leste, com 15 vitórias e seis derrotas. Por outro lado, o Jazz está abaixo das expectativas e já soma nove derrotas na atual temporada, com 12 resultados positivos, na sexta colocação no Oeste.

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Charlotte Hornets 104 x 109 Phoenix Suns

Philadelphia 76ers 103 x 94 Utah Jazz

Atlanta Hawks 104 x 79 Golden State Warriors

Milwaukee Bucks 132 x 88 New York Knicks

Memphis Grizzlies 104 x 117 Indiana Pacers

Sacramento Kings 106 x 113 Chicago Bulls

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons

Washington Wizards x Orlando Magic

Toronto Raptors x Miami Heat

New Orleans Pelicans x Dallas Mavericks

San Antonio Spurs x Houston Rockets

Denver Nuggets x Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers x Portland Trail Blazers