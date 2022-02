Bucks superam Wizards em noite de 'triplo-duplo' do astro Giannis Antetokounmpo

O Milwaukee Bucks recebeu o Washington Wizards, no ginásio Fiserv Forum, pela rodada de terça-feira da temporada regular da NBA, e saiu com a vitória pelo placar de 112 a 98. A equipe da casa contou com uma noite inspirada de Giannis Antetokounmpo, que anotou o seu quarto "triplo-duplo" (dois dígitos em três fundamentos) na competição e foi fundamental para o triunfo dos atuais campeões.

Os Bucks, com 32 vitórias e 21 derrotas, seguem na caça aos líderes da Conferência Leste. Com o resultado positivo, a equipe do técnico Mike Bundenholzer se mantém na quinta posição, mas fica apenas um jogo atrás do líder Chicago Bulls. Já os Wizards, que um dia estiveram na liderança, atualmente se encontram na 12.ª posição, com 23 triunfos em 50 jogos.

Leia Também Sem Embiid, 76ers contam com jogo inspirado de Tyrese Maxey para bater Grizzlies na NBA

Dentre os destaques individuais da partida, Antetokounmpo anotou 33 pontos, 15 rebotes e 11 assistências. Jrue Holiday (22 pontos e cinco rebotes) e Bobby Portis (17 pontos e sete rebotes) também tiveram boas atuações.

Pelos Wizards, apenas Kyle Kuzma, com 25 pontos e 11 rebotes, Montrezl Harrell (20 pontos e cinco rebotes) e Kentavious Caldwell-Pope (12 tentos) atingiram a marca dos dígitos duplos na pontuação.

Para se manter na ponta do Leste, os Bulls precisaram suar no fim do jogo para bater o Orlando Magic por 126 a 115, em Chicago. DeMar DeRozan foi o cestinha com 29 pontos, além de 10 rebotes. Zach LaVine anotou 26 e Nikola Vucevic contribuiu com 18 e 13 rebotes.

O Magic é o pior time da NBA, com campanha de 11 vitórias e 41 derrotas. Ainda assim, alcançou o empate em 115 pontos com 5min34s no relógio para o fim do duelo. Mas parou por aí. O time de Chicago fez 11 pontos em sequência e selou o triunfo, seu 32.º em 50 jogos. Na última temporada, os Bulls terminaram com 31-41.

O pivô Wendell Carter Jr. foi o cestinha do Magic com 24 pontos, além de oito rebotes e seis assistências. Cole Anthony, que estará no torneio de enterradas do All-Star Weekend, fez 20 pontos, seis rebotes e nove assistências. O calouro Franz Wagner terminou com 22 pontos.

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Detroit Pistons 101 x 111 New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks 112 x 98 Washington Wizards

Toronto Raptors 110 x 106 Miami Heat

Chicago Bulls 126 x 115 Orlando Magic

Minnesota Timberwolves 130 x 115 Denver Nuggets

San Antonio Spurs 120 x 124 Golden State Warriors

Phoenix Suns 121 x 111 Brooklyn Nets

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Indiana Pacers x Orlando Magic

Philadelphia 76ers x Washington Wizards

Boston Celtics x Charlotte Hornets

New York Knicks x Memphis Grizzlies

Houston Rockets x Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder

Utah Jazz x Denver Nuggets

Sacramento Kings x Brooklyn Nets

Los Angeles Lakers x Portland Trail Blazers