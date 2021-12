Bucks têm retorno de Middleton e vencem Rockets ainda sem Giannis Antetokounmpo

Se não podia ter em quadra Giannis Antetokounmpo, duas vezes MVP da NBA, o Milwaukee Bucks contou com o retorno de Khris Middleton para voltar a vencer na temporada. Em casa, bateu o Houston Rockets por 126 a 106 e se manteve entre os primeiros colocados da Conferência Leste.

Antetokounmpo foi desfalque pela quarta partida seguida porque foi enquadrado nos protocolos de controle da pandemia de covid-19. Bobby Portis e Donte DiVincenzo foram desfalques dos Bucks pelo mesmo motivo. Em compensação, Khris Middleton retornou ao time, recuperado de lesão, após três jogos de ausência.

Middleton e Jrue Holiday foram os cestinhas e destaques da partida. O primeiro anotou 23 pontos e seis assistências, enquanto Holiday foi o maior pontuador do jogo, com 24. E ainda obteve um "double-double", por registrar dez assistências. Jordan Nwora e DeMarcus Cousins contribuíram com 18 pontos cada.

Pelos Rockets, Christian Wood brilhou com um "double-double" de 20 pontos e 11 rebotes. Foi a segunda derrota seguida da equipe de Houston, que é uma das piores desta temporada regular da NBA. Ocupa a 15ª e última posição da Conferência Oeste, com 10 vitórias e 22 derrotas.

Já os Bucks, atuais campeões da NBA, estão em terceiro lugar na Conferência Leste, com 20 triunfos e 13 revezes.

Outro gigante do Leste, o Boston Celtics fez a lição de casa. Derrotou o Cleveland Cavaliers por 111 a 101, sob o comando de Jaylen Brown, com 34 pontos e seis rebotes. Robert Williams III marcou 21 pontos, seu melhor desempenho da carreira em pontuação, e registrou ainda 11 rebotes e sete assistências. Jayson Tatum ajudou com 18 pontos.

Do outro lado, os Cavaliers contaram com 28 pontos de Darius Garland e 18 de Kevin Love. O time de Cleveland foi um dos mais afetados pela covid-19 nesta rodada. Não pôde contar com os titulares Isaac Okoro, Evan Mobley e Jarrett Allen.

Irregular na temporada, o time de Boston figura apenas na sétima colocação do Leste, com o mesmo número de vitórias e derrotas: 16. Já os Cavaliers fazem temporada mais digna, com a quarta posição. São 19 triunfos e 13 revezes até agora.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Boston Celtics 111 x 101 Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks 98 x 104 Orlando Magic

Oklahoma City Thunder 108 x 94 Denver Nuggets

Milwaukee Bucks 126 x 106 Houston Rockets

Sacramento Kings 89 x 105 Los Angeles Clippers

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Indiana Pacers x Houston Rockets

Orlando Magic x New Orleans Pelicans

Philadelphia 76ers x Atlanta Hawks

Miami Heat x Detroit Pistons

New York Knicks x Washington Wizards

Dallas Mavericks x Milwaukee Bucks

Denver Nuggets x Charlotte Hornets

Utah Jazz x Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors x Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers x Brooklyn Nets

Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs