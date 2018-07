Bulls bate Pacers por 1 ponto, mas volta a perder Rose por lesão na NBA

Rose sofreu com lesões graves nas últimas três temporada da NBA, mas vem de uma sequência de dez partidas seguidas disputadas pela equipe nesta edição da competição, na qual agora o time de Illinois agora acumula sete vitórias e três derrotas, ficando atrás apenas do líder Cleveland Cavaliers na Conferência Leste.

Além de ter marcado 23 pontos, Rose ajudou sua equipe com seis assistências e dois rebotes no duelo desta segunda. Agora, porém, ele se tornou uma dúvida da equipe que enfrentará o Phoenix Suns nesta quarta-feira, fora de casa, na continuidade da temporada regular. Ainda não se sabe sobre a gravidade da lesão.

Já pelo lado do Pacers, que passou a contabilizar cinco derrotas em 11 jogos na sétima posição da Conferência Leste, o principal destaque foi Paul George, cestinha da partida com 26 pontos. Entretanto, George não conseguiu aproveitar a bola do jogo a cinco segundos do fim, quando chegou a invadir o garrafão e tentou o arremesso, mas acabou sendo bloqueado por Jimmy Butler.

Em outro jogo da rodada desta segunda-feira, o Memphis Grizzlies emplacou mais uma vitória ao superar o Oklahoma City Thunder por 122 a 114, em casa, e deu continuidade à reação que vem tendo após um decepcionante início de temporada. Foi o terceiro triunfo consecutivo da equipe, que agora acumula seis ao total e outras seis derrotas em 12 jogos, retrospecto que a deixa na oitava posição da Conferência Oeste.

Já o Thunder, que mais uma vez não pôde contar com o lesionado Kevin Durant, viu Russell Westbrook ter uma grande atuação com 40 pontos e 14 assistências, mas o Grizzlies teve melhor desempenho coletivo, empurrado principalmente por Mario Chalmers, cestinha da equipe com 29 pontos. Assim, o time de Oklahoma passou a contabilizar cinco derrotas em 11 jogos e ocupa a sexta posição da Conferência Oeste.

MAVERICKS IMPÕE 11ª DERROTA AO 76ERS - Liderado pelo o alemão Dirk Nowitzki, autor de 21 pontos e cestinha da partida, o Dallas Mavericks impôs ao Philadelphia 76ers a sua 11ª derrota em 11 jogos ao vencer o adversário por 92 a 86, fora de casa.

O 76ers chegou a sonhar com o triunfo, mas Nowitzki foi decisivo principalmente no último quarto do duelo, no qual fez 12 pontos, para garantir ao time do Texas a terceira posição da Conferência Oeste, agora com sete vitórias em 11 partidas. Na lanterna do Leste, o time da Filadélfia é o único que ainda não venceu um jogo nesta edição da NBA.

Vice-líder da Conferência Oeste, o San Antonio Spurs também venceu na rodada desta segunda-feira ao bater o Portland Trail Blazers por 111 a 95, fora de casa, e agora passar a somar oito vitórias em dez jogos. Kawhi Leonard e o argentino Manu Ginobili, respectivamente com 19 e 17 pontos, foram os destaques da equipe visitante, enquanto Damian Lillard, com 27 pontos pelos anfitriões, foi o cestinha do jogo.

Outro destaque da rodada desta segunda-feira foi o Boston Celtics, que atuando fora de casa passou pelo Houston Rockets por 111 a 95. Isaiah Thomas, com 23 pontos e seis assistências, foi o principal nome da equipe de Massachusetts.

Confira os resultados desta segunda-feira na NBA:

Philadelphia 76ers 86 x 92 Dallas Mavericks

Chicago Bulls 96 x 95 Indiana Pacers

Houston Rockets 95 x 111 Boston Celtics

Memphis Grizzlies 122 x 114 Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs 93 x 80 Portland Trail Blazers

Phoenix Suns 120 x 101 Los Angeles Lakers

Confira os jogos da rodada desta terça-feira:

Brooklyn Nets x Atlanta Hawks

Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers

Miami Heat x Minnesota Timberwolves

New York Knicks x Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans x Denver Nuggets

Golden State Warriors x Denver Nuggets