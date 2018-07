Bulls batem Cavaliers e chegam à 4ª vitória seguida na NBA

No único jogo disputado nesta quinta-feira pela temporada regular da NBA, o Chicago Bulls contou com nova atuação decisiva de Derrick Rose para vencer o Cleveland Cavaliers por 113 a 98, em casa, e emplacou a sua quarta vitória seguida na liga de basquete dos Estados Unidos.

Com 30 pontos marcados, além de sete assistências e quatro rebotes, Rose acabou ofuscando a boa performance de LeBron James, cestinha do confronto, com 31 pontos pelo Cavaliers, que sofreu apenas a sua segunda derrota nas últimas 16 partidas que disputou.

Com o bom resultado obtido diante de um rival que atravessa ótima fase, o Bulls seguiu na terceira posição da Conferência Leste, com 34 vitórias em 54 partidas, ficando atrás apenas do líder Atlanta Hawks e do Toronto Taptors. Já o Cleveland é o quinto colocado, agora com 22 derrotas em 55 partidas, e está logo atrás do Washington Wizards.

Se teve Rose como cestinha, o Bulls também foi impulsionado pelas boas atuações de Tony Snell, Pau Gasol e Joakim Noah. O primeiro deles foi o segundo maior cestinha do time no confronto, com 22 pontos, enquanto o segundo anotou um "double-double" de 18 pontos e dez rebotes. Noah, por sua vez, também alcançou dois dígitos em dois fundamentos ao marcar dez pontos e apanhar 15 rebotes.

Pelo lado do Cavaliers, LeBron James ainda ajudou sua equipe com cinco rebotes e quatro assistências, mas o seu bom desempenho não foi suficiente para evitar a derrota. O time de Cleveland ainda contou com o pivô russo Timofey Mozgov fazendo um "double-double" de 13 pontos e 11 rebotes, mas ele acabou sendo um outro raro destaque da equipe visitante, que ainda teve Kyrie Irving contabilizando 17 pontos.

Depois da disputa deste jogo isolado de quinta-feira, a NBA terá uma pausa que irá durar até o dia 19 de fevereiro, em razão da disputa do All-Star Game, cujo fim de semana de eventos já começa nesta sexta-feira com o confronto entre celebridades. Já para este sábado está previsto o torneio de enterradas, enquanto no domingo ocorre o Jogo das Estrelas entre as equipes do Leste e do Oeste.