Bulls inicia 2015 com vitória sobre o Nuggets em casa pela NBA

O Chicago Bulls começou 2015 com vitória. Pela rodada de quinta-feira da NBA, a equipe ampliou a sua boa fase ao derrotar o Denver Nuggets por 106 a 101, em casa, graças ao excelente desempenho de Derrick Rose no último período. Assim, o time agora soma 11 triunfos nas últimas 13 partidas.

Rose teve um péssimo início de jogo, errando os oito primeiros arremessos que tentou no duelo. No último quarto, porém, ele brilhou ao anotar 13 dos seus 17 pontos na partida. Além disso, distribuiu oito assistências e obteve três rebotes. Já Jimmy Butler foi o cestinha do duelo com 26 pontos e ainda deu oito assistências.

Pau Gasol também brilhou pelo Bulls e ficou próximo de um "triple-double" ao somar 17 pontos, nove rebotes, impressionantes nove tocos e quatro assistências. Agora com 23 vitórias e 10 derrotas, o time de Chicago está na quarta colocação na Conferência Leste.

Wilson Chandler marcou 22 pontos pelo Nuggets, Ty Lawson anotou 20, Kenneth Faried somou 19 rebotes e 18 pontos, enquanto Jusuf Nurkic terminou o duelo com dez pontos e dez rebotes. O time de Denver segue com péssima campanha como visitante, com apenas quatro vitórias em 16 partidas. A equipe ocupa apenas o 12º lugar na Conferência Oeste com 13 triunfos e 20 derrotas.

No outro jogo da rodada de quinta-feira da NBA, o Minnesota Timberwolves sofreu a décima derrota consecutiva ao perder para o Sacramento Kings, em casa, por 110 a 107. Rudy Gay e Darren Collison anotaram 21 pontos cada para o Kings. Andrew Wiggins foi o cestinha da partida com 27 pontos, mas não impediu mais um tropeço do pior time da Conferência Oeste.

