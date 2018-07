Bulls superam Celtics em casa e vencem a sexta seguida na NBA

Com grande atuação do espanhol Pau Gasol, o Chicago Bulls manteve o seu excelente momento na temporada 2015/2016 da NBA e conquistou a sexta vitória consecutiva ao superar o Boston Celtics por 101 a 92, pela rodada de quinta-feira, em duelo acompanhado pelo tenor Plácido Domingo no United Center.

Gasol somou 18 rebotes e 17 pontos para conseguir o seu 19º "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) nesta temporada, além de ter dado quatro assistências. Derrick Rose contribuiu para o triunfo com 18 pontos, enquanto Jimmy Butler acumulou 19 pontos e dez assistências para os vice-líderes da Conferência Leste.

Jae Crowder marcou 17 pontos para o Boston Celtics, que não contou com o técnico Brad Stevens, que foi visitar o ex-jogador Andrew Smith, a quem dirigiu na Universidade de Butler e está lutando contra um câncer. O time de Boston perdeu quatro das últimas cinco partidas e ocupa a nona posição no Leste.

Em casa, o Sacramento Kings desperdiçou uma vantagem de 27 pontos no segundo tempo antes de se impor diante do Los Angeles Lakers para derrotá-lo por 118 a 115, no último jogo de Kobe Bryant em Sacramento. Para isso, contou 29 pontos, dez rebotes e sete assistências de DeMarcus Cousins.

Os Kings abriram 25 a 4 no início do duelo, mas depois precisaram de um virada no último período para derrotar os Lakers, que foram liderados por Bryant com 28 pontos. O astro acertou 10 de 18 arremessos de quadra e 6 de 8 tiros livres.

O novato D''Angelo Russell anotou 27 pontos pelos Lakers, que perderam o quinto jogo seguido para os Kings e têm a segunda pior campanha da NBA, à frente do Philadelphia 76ers - os Kings estão na nona colocação na Conferência Oeste.

Também pela rodada de quinta-feira da NBA, o Houston Rockets conseguiu a segunda vitória em quatro dias sobre o Utah Jazz ao superá-lo por 103 a 94, em casa, com mais uma grande atuação de James Harden, que anotou 33 pontos. Ele marcou ao menos 30 em três dos últimos quatro duelos.

Mesmo sem Dwight Howard, lesionado, os Rockets conseguiram a décima vitória nos últimos 12 duelos com o Jazz. O brasileiro Raulzinho acumulou cinco pontos, dois rebotes e sete assistências nos 23 minutos em que atuou pelo time de Salt Lake City.

Já o Atlanta Hawks encerrou uma série de duas derrotas ao bater os 76ers na Filadélfia por 126 a 98. Kent Bazemore anotou 22 pontos para o time de Atlanta, enquanto o brasileiro Tiago Splitter marcou quatro e conquistou quatro rebotes nos 14 minutos em que jogou. O novato Jahlil Okafor liderou os 76ers com 21 pontos.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Washington Wizards x Toronto Raptors

Brooklyn Nets x Orlando Magic

Memphis Grizzlies x Denver Nuggets

Milwaukee Bucks x Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans x Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves x Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs x New York Knicks

Phoenix Suns x Miami Heat

Portland Trail Blazers x Golden State Warriors

Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder