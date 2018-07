Bulls supera Thunder em Chicago com 29 pontos de Derrick Rose

O Chicago Bulls contou com boa atuação de Derrick Rose para superar o Oklahoma City Thunder por 104 a 98, em casa, pela rodada de quinta-feira da NBA. O astro terminou partida com 29 pontos e sete assistências, sendo dez deles anotados nos últimos três minutos e meio do confronto.

Essa boa produção ofensiva no final do duelo foi fundamental para o Bulls vencer, pois o Thunder reagiu no último quarto, chegando a empatar o placar. Mas o time de Chicago voltou a se impor e assegurou a vitória, também ajudado pelos 26 pontos de Jimmy Butler e pelos 11 pontos e dez assistências de Pau Gasol.

Kevin Durant foi o cestinha da partida com 33 pontos e Russel Westbrook acumulou 20 pontos, dez assistências e oito rebotes pelo Thunder, que agora soma três vitórias e três derrotas. Já o Bulls venceu quatro dos seis jogos que disputou Neste início de temporada.

Com atuação discreta de Raulzinho, o Utah Jazz superou o Denver Nuggets por 96 a 84, fora de casa, na noite de quinta. Nos 12 minutos em que permaneceu em quadra, o brasileiro fez dois pontos e conquistou um rebote. Gordon Hayward contribuiu para o triunfo com 20 pontos, sendo sete no último quarto, enquanto Rudy Gobert capturou 16 rebotes e anotou oito pontos. Já Danilo Gallinari liderou o Nuggets com 18 pontos.

Também na noite de quinta, o Miami Heat superou o Minnesota Timberwolves por 96 a 84, liderado pelos 25 pontos de Dwyane Wade. O Charlotte Hornets conseguiu a sua primeira vitória em Dallas desde 1998 ao derrotar o Mavericks por 108 a 94 com 31 pontos de Al Jefferson.

Já o Portland Trail Blazers assegurou a terceira vitória consecutiva no campeonato ao bater o Memphis Grizzlies por 112 a 87, em casa. Damian Lillard foi o cestinha do duelo com 27 pontos, sendo 14 deles no terceiro quarto.

