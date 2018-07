Bulls suspende por oito jogos jogador que fraturou maxilar de colega com soco

O Chicago Bulls anunciou nesta quarta-feira a punição do ala/pivô Bobby Portis, responsável pela agressão que hospitalizou seu colega Nikola Mirotic no treino da última terça. A franquia decidiu suspender o jogador de 22 anos pelas oito primeiras partidas desta temporada.

De acordo com a sanção imposta pelo Bulls, Portis ficará de fora da abertura da temporada contra o Toronto Raptors, nesta quinta, além das partidas contra San Antonio Spurs, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Oklahoma City Thunder, Miami Heat, Orlando Magic e New Orleans Pelicans. Durante este período, no entanto, ele seguirá treinando.

Na última terça, os dois jogadores se desentenderam durante uma atividade do Bulls e Portis acertou um soco no rosto de Mirotic. O montenegrino naturalizado espanhol precisou ser hospitalizado imediatamente, passou por exames e teve diagnosticada fraturas no maxilar, além de uma concussão. Ainda não está descartada a possibilidade de uma cirurgia, tamanha a força da agressão.

Mirotic disputou três temporadas com a camisa do Bulls e tem médias de 10,8 pontos e 5,3 rebotes em 22,8 minutos jogados por partida. Já Bobby Portis tem médias de 6,9 pontos e cinco rebotes em 16,7 minutos por jogo em duas temporadas com a equipe. Vale lembrar que ambos atuam justamente na posição do brasileiro Cristiano Felício, também no elenco do time de Chicago.