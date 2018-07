Bulls vence e encara o Cleveland nos playoffs da NBA

Os oito confrontos dos playoffs da NBA foram definidos na noite da última quarta-feira, após a realização dos últimos 13 duelos da fase regular da liga profissional de basquete dos Estados Unidos.

Entre eles, destaque para o Chicago Bulls, que assegurou a última vaga nos playoffs ao vencer o Charlotte Bobcats por 98 a 89, fora de casa, ficando assim com a oitava colocação da Conferência Leste, com 41 vitórias em 82 partidas. Os playoffs da NBA começarão a ser disputados no próximo sábado.

Agora, porém, o Bulls terá de mostrar força contra a melhor equipe da temporada regular, o Cleveland Cavaliers, o primeiro colocado da Conferência Leste. Nesta quarta, a equipe do brasileiro Anderson Varejão jogou já com o topo assegurado e perdeu para o Atlanta Hawks por 99 a 83, fora de casa, fechando sua campanha nesta fase com 61 vitórias e 21 derrotas.

Este foi o segundo ano consecutivo em que o Bulls obteve uma vaga nos playoffs, sendo a quinta no últimos seis anos. Para assegurar sua classificação, o time de Chicago contou com mais uma boa atuação do armador Derrick Rose, que fez 27 pontos contra o Bobcats e foi o cestinha do duelo, enquanto o pivô Joakim Noah comemorou um double-double com 21 pontos e 13 rebotes.

A vitória do Bulls acabou eliminando o Toronto Raptors, que encerrou sua participação nesta edição da NBA mesmo após vencer o New York Knicks por 131 a 113, em Toronto.

O Charlote Bobcats, por sua vez, já tinha a classificação assegurada como sétimo colocado da Conferência Leste e agora terá pela frente nos playoffs o Orlando Magic, que nesta quarta superou o Philadelphia 76ers por 125 a 111, na Flórida.

SEM DUELO BRASILEIRO

Graças a uma vitória por 100 a 86 sobre o Utah Jazz, o Phoenix Suns, de Leandrinho, garantiu a terceira colocação do Oeste e evitou o que poderia ser um confronto entre jogadores brasileiros com o Denver Nuggets, de Nenê.

Com o triunfo, a equipe do Arizona irá encarar o Portland Trail Blazers, enquanto o Nuggets, de Nenê, encerrou a temporada regular como quarto colocado e terá pela frente o Utah Jazz.

Na partida contra o Utah, Leandrinho jogou por 18 minutos e saiu com seis pontos marcados, enquanto o principal destaque do Phoenix foi o ala-pivô Amare Stoudemire, que fez 20 pontos e apanhou sete rebotes. Deron Williams, do Utah, foi o cestinha do duelo, com 24 pontos.

Já o Los Angeles Lakers, que assegurou por antecedência a sua classificação como líder da Conferência Oeste e mais uma vez se deu ao luxo de poupar o astro Kobe Bryant, se despediu desta fase da NBA com uma derrota contra o Los Angeles Clippers por 107 a 91. O Lakers agora se prepara para enfrentar o Oklahoma City Thunder, oitavo colocado da conferência, que encerrou a fase regular com uma vitória por 114 a 105 sobre o eliminado Memphis Grizzlies.

Confira quais serão os confrontos dos playoffs da NBA:

Conferência Leste:

Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls

Orlando Magic x Charlotte Bobcats

Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks

Boston Celtics x Miami Heat

Conferência Oeste:

Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks x San Antonio Spurs

Phoenix Suns x Portland Trail Blazers

Denver Nuggets x Utah Jazz

Confira os resultados de quarta-feira na NBA:

Atlanta Hawks 99 x 83 Cleveland Cavaliers

Boston Celtics 95 x 106 Milwaukee Bucks

Charlotte Bobcats 89 x 98 Chicago Bulls

Dallas Mavericks 96 x 89 San Antonio Spurs

Houston Rockets 115 x 123 New Orleans Hornets

Miami Heat 94 x 86 New Jersey Nets

Minnesota Timberwolves 98 x 103 Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder 114 x 105 Memphis Grizzlies

Orlando Magic 125 x 111 Philadelphia 76ers

Toronto Raptors 131 x 113 New York Knicks

Washington Wizards 98 x 97 Indiana Pacers

Los Angeles Clippers 107 x 91 Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers 116 x 122 Golden State Warriors

Utah Jazz 86 x 100 Phoenix Suns