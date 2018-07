Bulls vencem e encerram a sequência de 27 triunfos do Miami Heat

CHICAGO - A sequência de 27 triunfos consecutivos do Miami Heat na temporada 2012/2013 da NBA se encerrou na rodada de quarta-feira. Fora de casa, a equipe de LeBron James perdeu por 101 a 97 para o Chicago Bulls. Até então, a última derrota da equipe havia acontecido em 1º de fevereiro, para o Indiana Pacers, em Indianápolis. A impressionante série de vitórias do Heat só ficou atrás da maior sequência da história da NBA, do Los Angeles Lakers, na temporada 1971/1972, com 33 triunfos.

Luol Deng marcou 28 pontos e Carlos Boozer somou 21 pontos e 17 rebotes para o Bulls na partida. LeBron James voltou a se destacar pelo Heat e foi o cestinha da partida com 32 pontos, além de ter obtido sete rebotes e dado três assistências, o que não foi suficiente para evitar a derrota do Heat. Chris Bosh fez 21 pontos e conseguiu quatro rebotes, enquanto Dwyane Wade, recuperado de uma lesão, marcou 18 pontos e obteve sete rebotes no United Center.

Apesar do revés, o Heat já está garantido nos playoffs da NBA e permanece na liderança da Conferência Leste, com 56 vitórias e 15 derrotas. Agora, a equipe vai buscar a reabilitação diante do New Orleans Hornets, fora de casa, nesta sexta-feira.

O Bulls, que também tem vaga assegurada no mata-mata, soma 39 triunfos em 70 partidas e ocupa o quinto lugar no Leste. O time, embalado por três vitórias seguidas, volta a jogar no sábado, fora de casa, diante do Dallas Mavericks.

Também pela rodada de quarta, o Los Angeles Lakers ficou mais próximo da classificação para os playoffs da NBA ao vencer o Minnesota Timberwolves por 120 a 117, fora de casa. Este foi o 22º triunfo consecutivo do Lakers sobre o Timberwolves. Com isso, o time encerrou uma série negativa de três derrotas e permanece na oitava colocação na Conferência Oeste, com 37 vitórias em 72 partidas.

A equipe é seguida pelo Utah Jazz, que venceu o Phoenix Suns por 103 a 88, com 36 triunfos em 72 jogos, e pelo Mavericks, com 36 vitórias em 71 partidas. Derrotado pelo Lakers, o Timberwolves ocupa apenas o 12º lugar no Oeste, com 25 triunfos em 70 duelos.

Na noite de quarta, Kobe Bryant voltou a comandar o Lakers e foi o cestinha da partida com 31 pontos, além de ter dado seis assistências. O pivô Dwight Howard terminou o jogo com um "double-double" ao somar 25 pontos e 16 rebotes. A equipe não contou com Metta World Peace, que passará por uma cirurgia no joelho esquerdo. O pivô montenegrino Nikola Pekovic foi o principal destaque do Timberwolves na partida, com 19 pontos e 16 rebotes.

O Atlanta Hawks garantiu matematicamente a sua classificação para os playoffs da NBA ao vencer o Toronto Raptors por 107 a 88, fora de casa, na noite de quarta. Al Horford foi o cestinha da partida com 26 pontos, sendo 10 deles anotados no último período, e também obteve 12 rebotes pelo Hawks para conquistar um "double-double" pela 31ª partida seguida. Já Jeff Teague somou 24 pontos e 13 assistências.

O Hawks é a sexta equipe da Conferência Leste classificada para os playoffs - as outras são Heat, New York Knicks, Pacers, Brooklyn Nets e Bulls. Jonas Valanciunas anotou 19 pontos, Rudy Gay somou 15 pontos e 12 rebotes pelo Raptors, que perdeu o quinto jogo seguido.

O San Antonio Spurs derrotou, em casa, o Denver Nuggets por 100 a 99, com 23 pontos e 14 rebotes de Tim Duncan. O triunfo foi definido apenas no instante final, quando Andre Miller errou um arremesso que daria a vitória ao Nuggets. Danny Green marcou 20 pontos, Tony Parker somou 18 pontos e 11 assistências e o brasileiro Tiago Splitter fez 10 pontos e obteve seis rebotes nos 26 minutos em que permaneceu em quadra pelo Spurs.

Assim, a equipe continua na liderança da Conferência Oeste, com 54 vitórias e 17 derrotas, enquanto o Nuggets é o quarto colocado. JaVale McGee registrou 21 pontos e 11 rebotes pela equipe de Denver na partida de quarta.

Já o Oklahoma City Thunder venceu o Washington Wizards por 103 a 80, em casa, com 21 pontos de Russell Westbrook e 20 de Kevin Durant. A equipe ocupa a vice-liderança da Conferência Oeste, com 53 triunfos e 19 derrotas, enquanto o Wizards é apenas o 11ª colocado no Leste.

John Wall fez 18 pontos e deu 12 assistências pelo Wizards, que contou com apenas oito jogadores para o duelo por causa das várias lesões no elenco, incluindo a do brasileiro Nenê Hilário, com dores no joelho direito.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Toronto Raptors 88 x 107 Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers 100 x 92 Milwaukee Bucks

Charlotte Bobcats 114 x 108 Orlando Magic

Cleveland Cavaliers 92 x 93 Boston Celtics

New York Knicks 108 x 101 Memphis Grizzlies

Chicago Bulls 101 x 97 Miami Heat

New Orleans Hornets 91 x 105 Los Angeles Clippers

Houston Rockets 91 x 100 Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder 103 x 80 Washington Wizards

Minnesota Timberwolves 117 x 120 Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs 100 x 99 Denver Nuggets

Utah Jazz 103 x 88 Phoenix Suns

Golden State Warriors 98 x 105 Sacramento Kings

Portland Trail Blazers 93 x 111 Brooklyn Nets

Confira os jogos da rodada de quinta-feira da NBA:

Milwaukee Bucks x Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks x Indiana Pacers

Phoenix Suns x Sacramento Kings