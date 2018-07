Bulls vencem e encerram sequência de 13 vitórias dos Knicks na NBA

CHICAGO - Pela segunda vez em duas semanas, o Chicago Bulls encerrou uma sequência de vitórias de um rival da Conferência Leste. Depois de acabar com a série invicta de 27 partidas do Miami Heat, a equipe impôs a primeira derrota do New York Knicks depois de 13 jogos, ao fazer 118 a 111 na prorrogação, em casa, na rodada de quinta-feira da NBA.

Quem assistiu ao começo do confronto, no entanto, imaginava que o Knicks fosse atropelar. A equipe nova-iorquina abriu 17 pontos logo na metade do primeiro quarto, ao fazer 23 a 6, e dominava o jogo. Aos poucos, no entanto, o Bulls igualou o duelo, virou o placar e chegou ao fim da partida em vantagem.

Carmelo Anthony deixou tudo igual para o Knicks com dois lances livres a menos de dez segundos. Ele mesmo ainda teve a chance de garantir a vitória no segundo final, mas acertou o aro. Na prorrogação, no entanto, Nate Robinson marcou oito dos 13 pontos do Bulls e garantiu a vitória.

O baixinho armador, de 1m75, aliás, foi o grande responsável pelo triunfo ao sair do banco e anotar 35 pontos. Carlos Boozer (13 pontos e 15 rebotes) e Jimmy Butler (22 pontos e 14 rebotes) contribuíram para o resultado ao anotarem "double-doubles". Pelo Knicks, destaque para os alas Carmelo Anthony, cestinha do jogo com 36 pontos, além de 19 rebotes, e J.R. Smith, que anotou 28 pontos e 14 rebotes.

Na outra partida da noite, o Oklahoma City Thunder contou com um grande desempenho no terceiro quarto, no qual anotou 36 a 23, para passar sem dificuldades pelo Golden State Warriors por 116 a 97, mesmo fora de casa, resultado que mantém a equipe na liderança da Conferência Oeste.

O ala Kevin Durant comandou mais uma vez o Thunder, quase anotando um "triple-double". Foram 31 pontos, 10 rebotes e oito assistências para o astro, que teve a ajuda de Kevin Martin (23 pontos), Russell Westbrook (18 pontos) e Serge Ibaka (17 pontos). Stephen Curry foi o destaque do Warriors, com 22 pontos, mas não foi o suficiente para buscar uma reação.

Confira as partidas desta sexta-feira na NBA:

Toronto Raptors x Chicago Bulls

Washington Wizards x Philadelphia 76ers

Indiana Pacers x Brooklyn Nets

Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks

Miami Heat x Boston Celtics

Detroit Pistons x Charlotte Bobcats

Cleveland Cavaliers x New York Knicks

New Orleans Hornets x Los Angeles Clippers

Houston Rockets x Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks x Denver Nuggets

San Antonio Spurs x Sacramento Kings

Utah Jazz x Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors