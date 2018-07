Butler bate recorde de Jordan e lidera Bulls em vitória sobre os Raptors

A rodada de domingo da NBA foi histórica para Jimmy Butler. O ala/armador quebrou um recorde do Chicago Bulls que pertencia a ninguém menos do que Michael Jordan ao anotar 40 pontos no segundo tempo da vitória da sua equipe sobre o Toronto Raptors por 115 a 113, no Canadá.

Butler, que terminou o encontro com 42 pontos, quebrou a marca de Jordan, que anotou 39 pontos no segundo tempo de uma partida contra o Milwaukee Bucks em 1988. E a atuação impressionante de Butler se deu depois que ele recebeu pontos na boca após levar uma cotovelada acidental de DeMarre Carroll durante o segundo quarto da partida.

Nos últimos dois períodos, Butler acertou 14 de 19 disparos, após converter apenas um de quatro no primeiro tempo. O espanhol Pau Gasol conseguiu o seu 17º "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) nesta temporada, com 19 pontos e 13 rebotes, além de ter dado seis assistências.

Esta foi a quarta vitória seguida do Chicago Bulls, que se impôs diante dos Raptors pela segunda vez em uma semana e pela sétima ocasião consecutiva. O time de Chicago é o segundo colocado da Conferência Leste, duas posições à frente da equipe canadense.

DeMar DeRozan liderou os Raptors com 24 pontos e Kyle Lowry conseguiu o seu quinto "double-double" no campeonato, com 22 pontos e dez assistências. Já Luis Scola também anotou 22 pontos.

LAKERS VENCE A TERCEIRA SEGUIDA

O Los Angeles Lakers impôs ao Phoenix Suns a sua nona derrota consecutiva ao superá-lo por 97 a 77, em casa. Esta foi a terceira vitória seguida dos Lakers, sequência que o time não conseguia desde fevereiro de 2015. E isso sem Kobe Bryant, que desfalcou novamente o time por causa de dores no ombro direito, o mesmo que foi operado em janeiro do ano passado.

Lou Williams brilhou com 30 pontos e o novato Larry Nance Jr. somou 15 pontos e 14 rebotes. Já o brasileiro Marcelinho Huertas anotou dois pontos, obteve um rebote e deu uma assistência nos seis minutos em que permaneceu em quadra pelo Lakers, o pior time da Conferência Oeste, logo atrás do oponente de domingo.

Brandon Knight anotou 25 pontos e deu nove assistências pelos Suns, que chegaram a estar perdendo por 38 pontos de diferença. O time de Phoenix perdeu 21 dos 27 jogos que disputou desde a vitória sobre os Lakers em 16 de novembro.

OUTROS JOGOS

Fora de casa, o Miami Heat contou com 23 pontos de Chris Bosh e 18 de Goran Dragic para superar o desfalcado Washington Wizards por 97 a 75. O time da capital dos Estados Unidos só tinha nove jogadores disponíveis para o duelo e viu o jogo praticamente ser definido no segundo quarto, quando o Heat fez 25 a 7, indo ao intervalo com uma vantagem de 50 a 31 no placar.

John Wall liderou os Wizards com 14 pontos, acertou apenas seis de 21 disparos de quadra - o aproveitamento da equipe foi de 34,1% na noite de domingo. Tal desempenho, rendeu ao time a sua pior produção ofensiva nesta temporada da NBA. O Heat é o terceiro colocado da Conferência Leste e o Wizards está em 11º lugar.

Com um show de Arron Afflalo, o New York Knicks superou o Atlanta Hawks por 111 a 97, em casa, na noite de domingo. Ele foi o cestinha da partida com 38 pontos, tendo acertado 14 de 17 arremessos de quadra, incluindo sete de oito tentativas de três.

Paul Millsap foi o destaque dos Hawks com 19 pontos, nove rebotes e seis assistências. As equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira em Atlanta. Os Knicks estão em 12º lugar na Conferência Leste, enquanto o Hawks ocupa a quinta posição.

Fora de casa, o Portland Trail Blazers bateu o Denver Nuggets por 112 a 106, com 25 pontos e sete assistências de C.J. McCollum. Esta foi a quarta vitória nos últimos cinco jogos do Blazers, o nono colocado da Conferência Oeste.

Em sua segunda partida após se recuperar de uma lesão no tornozelo esquerdo, Danilo Gallinari foi o cestinha do duelo com 29 pontos para os Nuggets, que perderam os últimos seis jogos e estão apenas em 12º lugar no Oeste.

