Caboclo celebra acordo por 10 dias com o Grizzlies: 'Espero aproveitar ao máximo'

O brasileiro Bruno Caboclo ganhou uma nova chance de mostrar seu talento na NBA. Nesta quinta-feira, o Memphis Grizzlies anunciou oficialmente que assinou um contrato de dez dias com o jogador, que espera aproveitar a oportunidade para mostrar que merece permanecer na liga.

"Significa muito, é incrível estar aqui. Espero que possa aproveitar e me divertir ao máximo. No primeiro treino, já me senti muito confortável. Quero fazer um grande trabalho", disse o jogador, que se apresentou à torcida local. "Jogo duro sempre, nunca desisto. Vou jogar duro até o cronômetro zerar."

Com o Grizzlies em baixa, tendo perdido 13 das últimas 14 partidas e ocupando a penúltima colocação da Conferência Oeste, Caboclo terá dez dias para mostrar serviço à franquia. Ele pode ter o contrato renovado pelo mesmo período apenas uma vez. Depois, assina ao menos até o fim do campeonato ou ficará novamente sem vínculo com nenhum time da NBA.

Aposta do Toronto Raptors no Draft de 2014, Caboclo não rendeu o esperado nos quase quatro anos de franquia. Após breve passagem pelo Sacramento Kings, ficou sem contrato e foi parar na liga de desenvolvimento da NBA, a G-League, em que atuava pelo Rio Grande Valley Vipers. Ele vinha sendo um dos destaques do time nesta temporada.

"Acho que mudei minha posição, estou jogando mais de ala/pivô e pivô. Posso ajudar mais na defesa, estar mais próximo da tabela, buscar mais rebotes ofensivos. Isso melhorou muito, assim como minha confiança. Estou muito mais confiante agora, sei mais o que posso fazer, no que posso ajudar e o meu papel. Vou focar nisso", afirmou o brasileiro.