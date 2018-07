Caboclo celebra escolha do Toronto Raptors e chegada à NBA

O brasileiro Bruno Caboclo viu um sonho de infância virar realidade na última quinta-feira, quando, de forma surpreendente, o Toronto Raptors anunciou seu nome na 20.ª posição do Draft da NBA e garantiu sua entrada na liga norte-americana. Aos 20 anos, ele se juntará a Nenê, Leandrinho, Anderson Varejão e Tiago Splitter no melhor basquete do mundo.

"Hoje é um dia especial para mim. Estou muito feliz por ter sido selecionado pelo Toronto. Quero agradecer a algumas pessoas e instituições que me apoiaram nesta trajetória. Em primeiro lugar, claro, ao Toronto Raptors, em nome do Sr. Masai Ujiri (diretor geral do Raptors) e sua equipe, que confiaram no meu potencial. Quero muito entrar logo em quadra e retribuir ao Raptors e seus fãs a confiança em mim depositada", declarou.

Caboclo foi formado no Barueri, mas apareceu para o mundo do basquete com a camisa do Pinheiros. o ala de 2,05m chega à NBA como uma aposta alta do Toronto Raptors, já que sequer vinha sendo titular absoluto do time paulista. Ele ganhou espaço na LDB, a Liga de Desenvolvimento de Basquete, principal competição para jovens no Brasil, e chegou a ser MVP (jogador mais valioso) do Basketball Without Borders, um programa para desenvolvimento de jogadores da NBA, há um ano.

"Tenho que agradecer também a Liga Nacional de Basquete, que através da LDB me abriu as portas para eu mostrar o meu trabalho. O Barueri e o Pinheiros foram clubes que me ensinaram mais do que ser um atleta, mas que foram importantes na minha formação como homem", disse o jogador. "Para encerrar, agradeço também a Fiba Américas, a CBB, a Federação Paulista e a NBA, instituições fundamentais no desenvolvimento do basquete brasileiro, paulista e das Américas, por todo o apoio técnico, logístico e estrutural. Serei grato a todos eles e deixo aqui meu sincero obrigado."

Ainda é cedo para afirmar se Caboclo será utilizado já na próxima temporada pelo Raptors, se o time canadense esperará um pouco para lançá-lo ou até se será trocado para outra equipe da liga. O jovem ala, no entanto, pode comemorar a assinatura de um contrato de três anos, já que foi escolhido na primeira rodada do Draft.