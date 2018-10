Caboclo e Scott Machado são dispensados de Rockets e Lakers na NBA

Dois brasileiros foram dispensados por suas respectivas equipes na NBA neste sábado. O Houston Rockets acertou a liberação do ala Bruno Caboclo, com quem havia assinado em agosto, e o Los Angeles Lakers rescindiu o contrato do armador Scott Machado, apenas um dia depois da assinatura.

Com o fim da pré-temporada na última sexta-feira, a tendência agora é que Caboclo e Scott Machado defendam as equipes destas franquias na G-League, a liga de desenvolvimento da NBA. O ala deverá atuar pelo Rio Grande Valley Vipers, enquanto o armador provavelmente vai defender o South Bay Lakers.

Escolhido na primeira rodada do Draft de 2014 pelo Toronto Raptors, Caboclo nunca rendeu o que dele se esperava. Foram quatro anos na franquia canadense, período no qual defendeu o Fort Wayne Mad Ants e o Raptors 905 na G-League, até ser negociado com o Sacramento Kings ao longo da última temporada, onde também não teve espaço.

Contratado pelo Rockets em agosto, o ala pouco rendeu nos amistosos de pré-temporada. Agora, a tendência é que volte a disputar a G-League para mostrar que ainda pode ter espaço na NBA.

Já Scott Machado não disputou sequer uma partida desta pré-temporada. O armador havia assinado contrato com o Lakers na sexta-feira, mas acabou dispensado já no dia seguinte. A especulação em Los Angeles é de que o brasileiro tenha firmado um tipo de vínculo que lhe garante benefício financeiro ao atuar pelo South Bay Lakers na G-League.

Na última temporada da liga de desenvolvimento da NBA, ele teve médias de 15,9 pontos, 8,7 assistências, 3,8 rebotes e um roubo em 31,4 minutos por jogo com o South Bay Lakers. Depois da G-League, Scott foi para Israel, onde vinha atuando pelo Maccabi Haifa. O jogador busca ganhar espaço na liga, onde atuou em poucos minutos pelo Houston Rockets, entre 2012 e 2013, e pelo Golden State Warriors, em 2013.