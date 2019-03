Caboclo faz 'double-double', mas Warriors superam Grizzlies em Memphis

Na acirrada disputa pela liderança da Conferência Oeste da NBA, o Golden State Warriors abriu vantagem na rodada de quarta-feira. Fora de casa, os atuais campeões da liga contaram com a noite inspirada de Stephen Curry e Kevin Durant para fazer 118 a 103 no Memphis Grizzlies, que teve mais uma boa atuação de Bruno Caboclo.

Os astros fizeram 28 pontos cada, com Curry capturando dez rebotes, um a mais do que Durant. DeMarcus Cousins também capturou nove rebotes e ainda acrescentou 16 pontos pelos Warriors, agora com 51 triunfos em 74 jogos, logo à frente do Denver Nuggets, com 51 vitórias em 73 duelos.

Bruno Caboclo conseguiu um "double-double" nos 36min55 em que ficou na quadra, com 17 pontos e 13 rebotes, além de ter dado três assistências. Jonas Valanciunas somou 27 pontos e 14 rebotes, e Mike Conley acrescentou 22 pontos pelo Memphis, o 13º colocado do Oeste.

Outro brasileiro a se destacar na rodada de quarta-feira, mas também deixar a quadra derrotado foi Cristiano Felício. Ele somou 15 pontos, cinco rebotes e duas assistências nos 28min08 em que atuou pelo Chicago Bulls, que perdeu em casa para o Portland Trail Blazers por 118 a 98. Seth Curry marcou 20 pontos pela equipe visitante.

No confronto entre dois times com jogadores brasileiros na NBA, o Utah Jazz, de Raulzinho, bateu o Los Angeles Lakers, de Scott Machado, por 115 a 100, em Salt Lake City. Rudy Gobert somou 22 pontos e 11 rebotes, Derrick Favors marcou 20, Jae Crowder anotou 16, Joe Ingles acumulou 14 assistências, 11 pontos e nove rebotes, enquanto Raulzinho acumulou quatro pontos, dois rebotes e uma assistência em 13min30.

Kyle Kuzma marcou 21 pontos pelos Lakers, que não contou com LeBron James, com inchaço no joelho e dores na virilha. JaVale McGee acrescentou 16 pontos e 13 rebotes, enquanto Scott Machado fez sete pontos e deu três assistências nos 15min21 em que ficou na quadra.

Também pela rodada de quarta-feira, o Oklahoma City Thunder superou o Indiana Pacers por 107 a 99, em casa, com 31 pontos de Paul George e 25 pontos e 12 rebotes de Steven Adams. Mesmo com uma espetacular atuação de Devin Booker, que fez 50 pontos, o Phoenix Suns perdeu, em casa, para o Washington Wizards por 124 a 121. Jabari Parker brilhou pelo time vitorioso com 28 pontos e 15 rebotes.

