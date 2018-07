Caboclo reconhece erro e pede desculpas à CBB após afastamento da seleção

O ala Bruno Caboclo utilizou as redes sociais para se manifestar neste domingo sobre seu afastamento da seleção brasileira de basquete que disputa a Copa América na Colômbia. O jogador do Toronto Raptors, da NBA, reconheceu que errou e pediu desculpas pela indisciplina.

"Eu quero me desculpar com a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) pela minha conduta durante o jogo da noite passada. Respeito meus treinadores e colegas e deixei que minhas emoções entrassem no caminho dos objetivos da nossa equipe", escreveu em sua página no Instagram.

A confusão aconteceu durante a derrota de sábado para o México, por 99 a 76. Substituído no primeiro quarto, Caboclo não gostou da opção do técnico César Guidetti e ao ser chamado para retornar à quadra no segundo período, se recusou a jogar. Por isso, ele sequer retornou para o segundo tempo, já preterido por Guidetti.

Ao término da partida, a CBB confirmou o ato de indisciplina e o afastamento de Caboclo por tempo indeterminado. Com isso, o jogador não atuará na última partida da seleção na Copa América. Já eliminado, o Brasil encara Porto Rico neste domingo, às 17h30 (de Brasília).

"É uma honra representar o País que amo, e humildemente aceito as consequências para as minhas ações. Estou crescendo como um profissional a cada dia e me esforçando para tornar os meus fãs, companheiros de equipe, País e família orgulhosos", afirmou Caboclo.