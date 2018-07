Calderón lidera a quinta vitória consecutiva dos Raptors

Em outra partida protagonizada por um jogador espanhol, Marc Gasol, do Memphis, ajudou na vitória sobre o Dallas por 92 a 82, com 11 pontos e 11 rebotes de Catalão.

Enquanto isso, o Chicago Bulls venceu o New York Knicks, na sexta, no Madison Square Garden, por 110 a 106, em um jogo marcado pela expulsão de três jogadores.

Carmelo Anthony foi o primeiro expulso por uma segunda falta técnica. Uma decisão recriminada pelo técnico Mike Woodson, do Knicks, que também acabou expulso. Noé e Tyson Chandler, separados antes de trocarem socos, também foram expulsos.

Os Bulls impuseram a segunda derrota dos Knicks no Madison Square Garden nesta temporada. Anthony, pelo New York, e Luol Deng, pelo Chicago, foram os cestinhas da noite com 29 pontos cada.

Em outro jogo na sexta, a frieza de Tony Parker permitiu que o Spurs selar sua vigésima vitória na temporada contra os Hornets, de New Orleans.

Parker liderou com 25 pontos e cinco assistências decisivas.

(Reportagem de Jean-Stéphane Brosse)