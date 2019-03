Calouros, Doncic e Young brilham em vitórias de Dallas e Atlanta na NBA

A rodada de sábado da NBA contou com o destaque de dois novatos que competem pelo prêmio de "Calouro do Ano" nesta temporada e que foram trocados um pelo outro na noite do último draft. Luka Doncic liderou o Dallas Mavericks em vitória dominante sobre o Golden State Warriors, por 126 a 91, na quadra da franquia atual bicampeã da liga, enquanto Trae Young anotou a cesta do triunfo do Atlanta Hawks sobre o Philadelphia 76ers, por 129 a 127, em casa.

"Esse tipo de jogada é aquela pela qual você vive para fazer", disse Young após o jogo. "Eu só queria me direcionar para o meu lado forte e conseguir pular para fazer esse 'floater' de meia distância que eu tenho", comentou o armador, que terminou a partida com 32 pontos. Depois da cesta, o Philadelphia nada conseguiu fazer com um décimo de segundo restante no relógio.

O Atlanta Hawks tem apenas a 12ª melhor campanha na Conferência Leste, com 26 vitórias e 48 derrotas. O Philadelphia 76ers ocupa a terceira colocação na mesma tabela, com 47 triunfos em 73 partidas. No duelo deste sábado, o revés veio apesar de boas atuações de Joel Embiid e Jimmy Butler, que marcaram 27 e 25 pontos, respectivamente.

Em Oakland, o Golden State Warriors jogou sem Stephen Curry, poupado. DeMarcus Cousins, Kevin Durant, Klay Thompson e Draymond Green estiveram em quadra, mas nada puderam fazer para parar Doncic. Em apenas 27 minutos, o esloveno marcou 23 pontos, pegou 11 rebotes e deu dez assistências, números que representam o sexto "triplo-duplo" dele nessa temporada de calouro.

"Não conseguimos nos recuperar depois do início devagar que tivemos. Então só podemos dar descarga nisso que fizemos e seguir em frente", filosofou o técnico dos Warriors, Steve Kerr. A torcida do time da casa aproveitou a ocasião para ovacionar Dirk Nowitzki, de 40 anos, que está na 21ª temporada dele na NBA, todas pelo Dallas, e deve se aposentar nos próximos meses. Titular na partida, o alemão terminou com 21 pontos e um bom aproveitamento de oito acertos em 14 tentativas de arremessos de quadra.

O resultado derrubou os Warriors para a segunda posição na tabela da Conferência Oeste, com 49 vitórias e 23 derrotas, atrás do Denver Nuggets. O Dallas está em 14º lugar, com 29 triunfos e 44 reveses.

Quem continua irregular é o Boston Celtics, que perdeu por 124 a 117 para o Charlotte Hornets, fora de casa, também neste sábado. Pelo time vencedor, o armador Kemba Walker brilhou com 36 pontos, 11 rebotes e nove assistências.

Pelos Celtics, os 31 pontos de Kyrie Irving não foram suficientes. O time de Boston está em quinto lugar no Leste, com 43 vitórias e 30 derrotas, enquanto o Charlotte é o décimo colocado, com 33 triunfos e 39 reveses.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Charlotte Hornets 124 x 117 Boston Celtics

Washington Wizards 108 x 113 Miami Heat

Atlanta Hawks 129 x 127 Philadelphia 76ers

Chicago Bulls 83 x 114 Utah Jazz

Memphis Grizzlies 99 x 112 Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors 91 x 126 Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers 117 x 112 Detroit Pistons

Sacramento Kings 112 x 103 Phoenix Suns

