Campeã com Campinas, Ariadna é eleita MVP da Liga de Basquete Feminino

A Liga de Basquete Feminino (LBF) realizou nesta terça-feira uma festa em São Paulo para premiar os destaques da última edição do campeonato. E como era de se esperar, o campeão Vera Cruz Campinas comandou os prêmios, incluindo o de MVP (Jogadora Mais Valiosa), dado à cubana Ariadna.

+ Campinas vence Sampaio em casa e conquista o título da Liga de Basquete Feminino

Como era de se esperar, Ariadna também foi eleita para o quinteto ideal da competição, outro quesito dominado pelo Campinas. Além da cubana, o time paulista tem na seleção a armadora Meli Gretter, MVP das finais. Completam a equipe: Briahanna Jackson (Sampaio), Gil (Uninassau) e Thayná (São Bernardo/Brazolin/Unip).

Além de integrar a seleção ideal, Thayná pôde comemorar o prêmio de revelação do campeonato. "Estou muito feliz com tudo o que vem acontecendo na minha vida neste ano. Tudo está sendo demais", exaltou a jogadora.

Mas o dia era mesmo do Campinas, que teve ainda o técnico Antonio Carlos Vendramini eleito como o melhor da competição. Jaqueline, do Santo André/Apaba, foi premiada como a cestinha do campeonato, com média de 21 pontos por jogo, e ainda liderou em bolas de três convertidas.