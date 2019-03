Campeã mundial e medalhista olímpica, Janeth entra para o Hall da Fama da Fiba

Dona de duas medalhas olímpicas, Janeth Arcain teve a sua importância para o esporte reconhecida nesta terça-feira ao ser selecionada para entrar no Hall da Fama da Federação Internacional de Basquete (Fiba). A brasileira foi uma das personalidades selecionadas para compor a classe de 2019.

"Fiquei muito feliz e lisonjeada com este reconhecimento, pois estar neste seleto grupo de jogadores brasileiros que já estão no Hall of Fame - Ubiratan Maciel, Hortência Marcari, Oscar Schmidt, Amaury Pasos e Paula Gonçalves - é muito gratificante. Sem contar os demais, de outros países", comentou.

Janeth possui um currículo vasto pela seleção brasileira, tendo sido campeã mundial em 1994, medalhista de prata na Olimpíada de Atlanta, em 1996, e bronze nos Jogos de 2000, em Sydney. Ela também fez parte do time que faturou o ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1991, em Havana, e também venceu o Sul-Americano em cinco oportunidades.

Em 2007, quando se despediu das quadras, faturou a prata no Pan do Rio, encerrando a passagem da seleção como terceira maior cestinha da história da equipe com 2.247 pontos em 138 jogos oficiais, uma média de 16,3 pontos por duelo. "Foram 24 anos de muita dedicação ao basquete e essa condecoração demonstra que tudo valeu a pena; que faria tudo de novo", completou Janeth.

Além de Janeth, os outros atletas selecionados para a classe de 2019 do Hall da Fama da Fiba também conta com os seguintes atletas: Margo Dydek (Polônia - póstumo), Atanas Golomeev (Bulgária), Alonzo Mourning (Estados Unidos), Fabricio Oberto (Argentina), Jose "Piculin" Ortiz (Porto Rico), Mohsen Medhat Warda (Egito) e Jiri Zidek (República Checa). Já os treinadores escolhidos foram Natalia Hejkova (Eslováquia), Bogdan Tanjevic (Montenegro) e Mou Zuoyun (China - póstumo).

A entrada oficial de Janeth e dos demais componentes da classe 2019 do Hall da Fama ocorrerá em cerimônia marcada para 30 de agosto, em Pequim, na véspera do início do Mundial Masculino de Basquete. Além disso, no dia seguinte, eles serão apresentados ao público no intervalo do jogo de abertura do torneio.