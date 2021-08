Campeão da NBA, Giannis Antetokounmpo vira sócio minoritário de time de beisebol de Milwaukee

O Milwaukee Brewers, time de beisebol que disputa a MLB (liga profissional dos Estados Unidos e Canadá), anunciou que o astro grego Giannis Antetokounmpo, jogador de basquete do Milwaukee Bucks na NBA, comprou uma parte minoritária da franquia. Os Brewers convocaram uma entrevista coletiva para comemorar a entrada do novo sócio.

"Esta é a minha casa, esta é a minha cidade. Sou abençoado por poder fazer parte do Milwaukee Bucks pelos próximos cinco anos. Vamos fazer esses anos valerem a pena. O show continua, vamos lá", comentou Antetokounmpo em sua conta no Twitter.

De acordo com Joe Pompliano, do site Huddle Up, os Brewers estão avaliados atualmente em US$ 1,2 bilhão (R$ 6,46 bilhões na cotação atual). Não foi divulgado quanto foi o valor ou a parte comprada por Giannis, mas com o novo contrato de Antetokounmpo com os Bucks, grana não foi problema. Ele tem contrato de cinco anos e US$ 228 milhões (R$ 1,23 bilhão) a partir da próxima temporada.

Antetokounmpo não é o primeiro jogador a investir em um time da região atuando em outra liga. Aaron Rodgers, quarterback titular do Green Bay Packers, é dono de parte minoritária do Milwaukee Bucks.

Esse acordo renova a relação de Giannis Antetokounmpo com a cidade, que ficou mais forte após o título dos Bucks na NBA. O duas vezes MVP (melhor jogador) vem com ânimo buscando o bicampeonato na temporada 2021-2022.