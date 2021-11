Campeão da NBA, Milwaukee Bucks visita a Casa Branca e retoma tradição após 5 anos

Atual campeão da NBA, o Milwaukee Bucks fez história mais uma vez. Além de conquistar a liga após mais de 50 anos, a franquia do Wisconsin se tornou a primeira a visitar a Casa Branca desde 2016. A tradição havia sido interrompida após atritos com Donald Trump e pela pandemia do novo coronavírus.

Os Bucks, liderados pelo astro Giannis Antetokounmpo, aproveitaram uma pequena janela de folga para visitar Joe Biden. O time de Milwaukee jogou neste domingo contra o Washington Wizards e já está de malas prontas para a Filadélfia, onde encara o Philadelphia 76ers, atual líder da Conferência Leste e vice-líder da NBA, atrás apenas do Golden State Warriors.

"De Sepolia para o Salão Oval", disse Antetokounmpo ao visitar a Casa Branca. Giannis vem de uma cidade cujo país não é tradicionalmente conhecido pelo basquete, a Grécia. Ele e seu irmão, Thanasis, pousaram para uma foto em frente ao púlpito onde Biden realiza seus discursos. O presidente do Estados Unidos também ganhou uma regata de Milwaukee personalizada com seu nome e o número 46.

A visita dos Bucks à Casa Branca é bastante significativa e simbólica. Este é o primeiro time da NBA a conhecer o presidente dos EUA em cinco anos. O último evento deste tipo foi em 2016, quando o Cleveland Cavaliers de LeBron James visitou Barack Obama. É tradição no país que os times campeões - não só da NBA como de outras ligas - visitem o presidente após a conquista.

Desde então, os constantes atritos de Donald Trump com o mundo esportivo fez com que a tradição fosse interrompida. Os quatro campeões seguintes (Golden State Warriors em 2017 e 2018, Toronto Raptors em 2019 e Los Angeles Lakers em 2020) não foram a Washington. O time de Oakland e o time canadense não quiseram se encontrar com o então presidente por discordâncias políticas. Já a equipe da Califórnia foi impedida de ver Biden devido à pandemia de covid-19.

“With hard work, with sacrifices.. if you dedicate yourself, wake up every day and try and get better in anything you do, anything you love and believe in your dreams, you can accomplish great things in life.” - @Giannis_An34 at The @WhiteHouse pic.twitter.com/vgVKgikJkW — NBA (@NBA) November 8, 2021