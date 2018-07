Campeão da NBA pelo Dallas, Stojakovic se aposenta

O jogador ganhou o seu primeiro título da NBA em junho passado e agora afirma estar convencido de que precisava se retirar das quadras. "Me sinto abençoado por ter tido o dom de jogar basquete profissional. Sempre tive um grande amor pelo jogo e tenho um grande respeito por isso, e sei que esta era o momento de sair", informou Stojakovic, por meio de um comunicado.

Conhecido também por ser um dos maiores arremessadores do mundo, Stojakovic foi campeão europeu de basquete em 2001 e do mundo em 2002 pela Sérvia. Por causa de suas boas atuações na NBA, ele ainda participou por três vezes do All-Star Game, em 2002, 2003 e 2004.

Atrapalhado por lesões nas costas e no pescoço nos últimos anos, o sérvio disse que pretende seguir ligado ao basquete e à NBA agora de outra forma, e salientou que resolveu se aposentar também para poder ficar mais tempo ao lado de sua esposa, Aleka, e dos seus três filhos.

Antes de se tornar campeão pelo Dallas, Stojakovic defendeu Sacramento Kings, Indiana Pacers, New Orleans Hornets e Toronto Raptors. Exímio arremessador, o sérvio

é o quarto jogador que mais converteu bolas de três pontos na história da NBA. Desta forma, ele converteu 1.760 pontos, ficando atrás apenas de Jason Kidd (1.795), Reggie Miller (2.560) e Ray Allen (2.612).