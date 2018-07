Campeão da NBA pelo Pistons, Richard Hamilton anuncia aposentadoria Um dos grande ídolos da história recente do Detroit Pistons, o ala/armador Richard Hamilton anunciou oficialmente sua aposentadoria do basquete nesta quinta-feira, aos 37 anos. Ele estava afastado do esporte deste o meio de 2013, chegou a tentar um retorno no início desta temporada, mas uma nova lesão em seu pé o influenciou a abandonar as quadras definitivamente.