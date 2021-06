Campeão da NBA pelos Pistons, Chauncey Billups é o novo treinador dos Blazers

Campeão da NBA na temporada 2003-2004 pelo Detroit Pistons, Chauncey Billups é o novo treinador do Portland Trail Blazers. O ex-atleta, que atua como auxiliar de Tyronn Lue no Los Angeles Clippers - que está na final da Conferência Oeste contra o Phoenix Suns -, substituirá Terry Stots após nove temporadas no comando da equipe, com oito idas seguidas para os playoffs. O anúncio foi feito pela franquia do Oregon na noite de domingo.

Billups venceu uma concorrência que tinha nomes como Mike D’Antoni (técnico experiente que atualmente é assistente no Brooklyn Nets) e Becky Hammon (auxiliar do San Antonio Spurs e vista como uma das promessas da liga). Seu nome ganhou força depois que Jason Kidd, assistente técnico do Los Angeles Lakers, acertou com o Dallas Mavericks. Em entrevista recente, Damian Lillard, astro dos Blazers, indicou que prefere os ex-atletas. "Eu gosto de Kidd e Chauncey".

"Portland é um lugar especial e uma franquia única", disse Billups em um comunicado oficial divulgado pelos Blazers. "Como jogador sempre gostei de jogar lá (em Portland) porque a paixão dos torcedores sempre me fez jogar o melhor como atleta. Agora estarei do outro lado desta energia e tentarei levar a comunidade de Portland a um outro nível", completou.

Os bastidores apontavam que Billups e Lillard vinham conversando frequentemente desde a saída de Stots. Essa será a sua primeira experiência como treinador, depois um ano em uma comissão técnica da NBA. Antes disso, era comentarista na televisão desde a sua aposentadoria, em 2014.

Como atleta, Billups atuou por 17 temporadas e foi cinco vezes All-Star. Além de campeão da NBA pelos Pistons em 2003-2004, temporada que ele se tornou finalista na corrida para MVP (melhor jogador). Na final derrotaram, com uma "varrida" por 4 a 0, os Lakers que tinham Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. Karl Malone e Gary Payton no elenco.

Agora ele assume a segunda pior defesa da liga com a responsabilidade de mudar o retrospecto ruim dos últimos anos. Seu antecessor levou os Blazers a 402 vitórias e 318 derrotas em temporada regular. Mas nos playoffs a história foi outra, foram 23 vitórias e 44 derrotas.