Campeão da NBA, Toronto Raptors bate Knicks e vence a primeira na Summer League

Atual campeão da NBA - título conquistado no mês passado contra o Golden State Warriors -, o Toronto Raptors finalmente conseguiu vencer na Summer League, que está sendo disputada em Las Vegas. Depois de duas derrotas, a franquia do Canadá derrotou o New York Knicks por 85 a 73, na rodada de terça-feira, mostrando força ao dominar grande parte da partida. O time de Nova York segue sem vencer após três jogos na competição.

Os maiores destaques do jogo pelo time de Toronto foram Chris Boucher e Malcolm Miller, que somaram 23 e 19 pontos, respectivamente. Pelos Knicks, R.J. Barrett foi o cestinha com 17 pontos, apesar de ter jogado bem apenas no último quarto, quando a partida já estava definida em favor dos Raptors.

Três equipes venceram na rodada e segue com 100% de aproveitamento após três partidas. São eles: Miami Heat, que fez 96 a 92 no Orlando Magic; Memphis Grizzlies, que bateu o Phoenix Suns por 79 a 69; e o Boston Celtics, que derrotou o Denver Nuggets por 95 a 82.

Quem segue sem ganhar na Summer League - com três derrotas em três jogos - é o Indiana Pacers, que foi batido pelo Atlanta Hawks por 87 a 67. O time da Geórgia ganhou pela primeira vez após três partidas.

Uma das seleções convidadas pela NBA para participar da competição, a Croácia caiu pela terceira vez em três jogos. Os croatas perderam para o Oklahoma City Thunder por 84 a 76. O outro país na Summer League é a China, que tem uma vitórias e duas derrotas até agora.

Confira a rodada de terça-feira da Summer League da NBA:

Oklahoma City Thunder 84 x 76 Croácia

Orlando Magic 92 x 96 Miami Heat

Atlanta Hawks 87 x 67 Indiana Pacers

Utah Jazz 97 x 93 Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies 79 x 69 Phoenix Suns

Boston Celtics 95 x 82 Denver Nuggets

Toronto Raptors 85 x 73 New York Knicks

Houston Rockets 94 x 92 Sacramento Kings

Washington Wizards 72 x 90 Los Angeles Clippers