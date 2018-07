Campeão, LeBron diz que metas estão virando realidade

MIAMI - Muito criticado ao trocar o Cleveland Cavaliers pelo Miami Heat há três anos, LeBron James comprovou na noite de quinta-feira que as metas traçadas quando se transferiu para a equipe da Flórida estão se concretizando. Com uma atuação impecável, o astro liderou o Heat no triunfo por 95 a 88 sobre o San Antonio Spurs, em casa, na American Airlines Arena, e garantiu o bicampeonato da NBA ao fechar a série decisiva em 4 a 3.

Empolgado, LeBron lembrou que esta foi a terceira final seguida disputada pelo Heat e o segundo título consecutivo. "A visão que tive quando decidir vir para cá, está se realizando", disse. "Eu vim aqui para ganhar campeonatos e ser capaz de repeti-los. Dois campeonatos em três anos é o máximo", celebrou.

Questionado anteriormente, pelas suas atuações irregulares em momentos de decisão, LeBron deu mais uma resposta aos seus críticos na noite de quinta, ao liderar o Heat, sendo o cestinha da partida com 37 pontos, além de ter obtido 12 rebotes e dado quatro assistências. Por isso, após ser eleito o melhor jogador da temporada regular, também foi escolhido o MVP das finais. O astro, porém, garantiu não se incomodar com as críticas.

"Eu não posso me preocupar com o que todos dizem sobre mim", disse. "Sou LeBron James, de Akron, Ohio. Eu nem deveria estar aqui. Isso é o suficiente. Toda noite entro no vestiário, vejo um número 6 com James na parte de trás, eu sou abençoado. Então, o que todo mundo diz sobre mim fora da quadra, não importa. Eu não tenho nenhuma preocupação", completou.

LeBron garantiu que o segredo do seu sucesso é apenas a dedicação para evoluir nos treinamentos. "Trabalho muito para melhorar meu jogo durante o descanso entre as temporadas", disse. "Trabalho muito e poder vir aqui e os resultados aconteceram na quadra é o máximo. Não tenho palavras".