Milwaukee Bucks será o primeiro time da NBA a visitar a Casa Branca desde 2016

Atual campeão da NBA, o Milwaukee Bucks voltará com uma antiga tradição dos vencedores da liga. Além de conquistar uma taça após longos 50 anos, o time liderado pelo craque Giannis Antetokounmpo será o primeiro a visitar a Casa Branca desde 2016. A franquia de Wisconsin está agendando para conhecer Joe Biden no dia 8 de novembro, segundo a ESPN americana.

A última vez que um presidente dos Estados Unidos recebeu os atuais campeões da NBA foi há cinco anos. Em 2016, o então mandatário Barack Obama recebeu o Cleveland Cavaliers de LeBron James e Cia. Desde então, a tradição sofreu um longo jejum. Os quatro campeões seguintes (Golden State Warriors em 2017 e 2018, Toronto Raptors em 2019 e Los Angeles Lakers em 2020) não foram a Washington D.C. por alguns motivos: Donald Trump e a pandemia de covid-19.

Os Warriors e Raptors se recusaram a conhecer a Casa Branca em razão do antigo presidente dos EUA. Líder do time de Oakland, Stephen Curry inclusive se posicionou publicamente contra Donald Trump. Em 2018, o camisa 30 comprou uma briga com o político em defesa de LeBron James. O astro dos Lakers foi ofendido pelo então presidente norte-americano e Curry falou que o discurso do político não passava de um "racismo antigo". Em 2017, o jogador já havia dito que votaria para que o time não visitasse Trump e o político respondeu que o tradicional convite seria retirado.

O atrito com Trump se espalhou e atingiu outras ligas além da NBA. Durante o período que o presidente esteve no poder, alguns times campeões em diversos campeonatos dos EUA mandaram pequenas delegações de jogadores ou sequer foram até Washington para o encontro.

Assim que Joe Biden derrotou Donald Trump nas últimas eleições, Draymond Green, também do Golden State Warriors, escreveu em suas redes sociais em resposta a James: "vocês todos podem ir à Casa Branca e celebrar seu título". Os astro respondeu: "Sim, nós estaremos de volta, meu amigo! Estou tomando minha tequila e meu vinho!"

Os Lakers não viajaram à capital dos Estados Unidos em razão do momento que o mundo atravessava. O novo coronavírus estava fazendo milhares de vítimas mundialmente e os norte-americanos não estavam imunes a isso. Pelo contrário, era um dos países com mais mortes diárias. LeBron James na época justificou: "Seria muito bom, mas eu não faço ideia do que podemos fazer agora além de ir do hotel para as arenas e para nossas casas."

O Milwaukee Bucks jogará com o Washington Wizards no dia 7 de novembro e depois viaja para a Filadélfia, onde encara o Philadelphia 76ers, no dia 9. O dia 8 é ideal para que a tradicional visita seja feita. Em julho, a assessora de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse a repórteres que um convite formal seria feito ao time campeão.

"Tenho certeza que nós os convidaremos a vir à Casa Branca", disse a funcionária. "Nós ainda não temos uma agenda de visitação. Mas tenho certeza que eles estão celebrando do jeito deles hoje."