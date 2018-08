Campeão olímpico, Manu Ginóbili anuncia aposentadoria aos 41 anos

Um dos maiores nomes do basquete sul-americano em todos os tempos, Manu Ginóbili anunciou nesta segunda-feira sua aposentadoria. Aos 41 anos, o ala/armador do San Antonio Spurs encerrou o mistério sobre seu futuro e utilizou as redes sociais para revelar a decisão de deixar as quadras.

"Hoje, com uma imensa mistura de sentimentos, estou anunciando minha aposentadoria do basquete. Imensa gratidão a todos (família, amigos, companheiros, técnicos, equipes técnicas, torcedores) envolvidos em minha vida nos últimos 23 anos. Foi uma jornada fabulosa. Superou qualquer tipo de sonho", escreveu.

Ginóbili é considerado o maior nome da história do basquete argentino e um dos maiores da América Latina. Foi ele o líder da seleção nacional que surpreendeu o mundo e conquistou em 2004 a única medalha de ouro olímpica do país na modalidade, em Atenas, deixando no caminho equipes como a dos Estados Unidos.

Ainda com a camisa da seleção, Ginóbili faturou outra medalha olímpica, o bronze em Pequim, em 2008, e o vice-campeonato mundial em 2002, em Indianápolis, caindo para a Iugoslávia na decisão. No total, disputou quatro Jogos Olímpicos - o último no Rio, em 2016 - e foi o porta-bandeira da Argentina na cerimônia de abertura em 2008.

Con una gran mezcla de emociones les cuento que decidí retirarme del básquet. ENORME GRATITUD para mi familia, amigos, compañeros, DTs, staff, aficionados y todos los que fueron parte de mi vida en estos 23 años. Fue un viaje fabuloso que superó cualquier tipo de sueño. GRACIAS! pic.twitter.com/FtFqpTwFRq — Manu Ginobili (@manuginobili) 27 de agosto de 2018

Por clubes, Ginóbili ganhou destaque ainda muito jovem na Argentina, com a camisa do Estudiantes de Bahía Blanca, e foi para a Itália defender o Viola Reggio Calabria, em 1998. Dois anos mais tarde, se transferiu para o Virtus Bologna, onde conquistou e foi eleito o melhor jogador do Campeonato Europeu em 2002.

Com uma carreira já estabelecida, Ginóbili chegou à NBA para viver seu auge no San Antonio Spurs. Ao lado de Tim Duncan e Tony Parker, formou um dos trios mais vitoriosos da liga e que, curiosamente, chega oficialmente ao fim com sua aposentadoria - afinal, Duncan também já deixou o basquete e Parker se transferiu para o Charlotte Hornets.

No time texano, Ginóbili conquistou quatro títulos da NBA (2002/2003, 2004/2005, 2006/2007 e 2013/2014), foi eleito o melhor reserva da temporada 2007/2008 e atuou duas vezes no All-Star Game, em 2005 e 2011. Ao fim da última edição da liga norte-americana, deixou no ar a aposentadoria de deixar o basquete, o que confirmou nesta segunda.