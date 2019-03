Campeonato Brasileiro Masculina Adulto da CBB começa neste sábado

O Campeonato Brasileiro de Clubes Masculino começa neste sábado, às 16 horas (de Brasília) com o jogo entre NBPG/CCR RodoNorte/UniSecal/LDPG, do Paraná, e Blackstar Basquete-SC, no ginásio de Esportes Borell du Vernay, em Ponta Grossa-PR, com transmissão ao vivo pela TVNsports.

Será o primeiro torneio adulto de clubes organizado pela Confederação Brasileira de Basquete na gestão do presidente Guy Peixoto. A competição será uma espécie de segunda divisão, já que dará acesso ao NBB, que está sob responsabilidade da Liga Nacional de Basquete, a partir de 2020.

"A expectativa é de grandes jogos e uma disputa árdua dentro de quadra. Tenho certeza que o Campeonato Brasileiro será um grande sucesso e atingirá o objetivo proposto pela Confederação Brasileira, que é difundir o esporte por todo o País", afirmou Ely Toscano Pascoal, diretor do campeonato e presidente da Federação Goiana de Basketball (FGB).

A competição conta com oito equipes. Além de NBPG/CCR RodoNorte/UniSecal/LDPG e Blackstar Basquete, Araraquara/ABA/Fundesport-SP, Cravinhos Basketball-SP, Brusque/FME/Aradefe/Trimania-SC, São José dos Pinhais/Guaxo-PR, Liga Sorocabana-SP e Unifae/São João da Boa Vista-SP disputam o Campeonato Brasileiro.

A rodada inicial será complementada no domingo, com mais três jogos, todos às 11h (de Brasília): São José dos Pinhais/Guaxo x Brusque/FME/Aradefe/Trimania, Cravinhos Basketball x LSB/PMS e Araraquara/ABA/Fundesport x UNIFAE/São João da Boa Vista.

Segundo o regulamento, na fase inicial, os times jogarão entre si, em turno e returno, e os quatro melhores classificados avançam ao Final Four.