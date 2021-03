Capitães do All-Star Game, LeBron James e Kevin Durant selecionam seus times

Os astros LeBron James, do Los Angeles Lakers, e Kevin Durant, do Brooklyn Nets, selecionaram seus times no Draft do All-Star Game. A divisão das equipes aconteceu na noite de quinta-feira e o evento que reúne os melhores da liga, que será sediado na cidade de Atlanta, na Geórgia, acontecerá neste domingo.

A primeira parte do draft foi entre os titulares, eleitos pelo público, mídia e jogadores. Por ter sido o mais votado durante a eleição, LeBron James ficou com a primeira escolha e sem poder optar por Anthony Davis, seu parceiro nos Lakers, cortado do jogo por conta de lesão, acabou selecionando o astro grego Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks.

Como também está lesionado, Durant foi outro nome cortado do All-Star Game, mas seguiu como capitão. Jayson Tatum, do Boston Celtics, jogará em seu lugar no time titular. Entretanto, o ala dos Nets utilizou sua primeira escolha para selecionar seu parceiro de time Kyrie Irving.

Em suas escolhas seguintes, LeBron selecionou Stephen Curry, do Golden State Warriors, Luka Doncic, do Dallas Mavericks, e Nikola Jokic, do Denver Nuggets, para seu time titular. Durant, por sua vez, optou por Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, Kawhi Leonard, do Los Angeles Clippers, Bradley Beal, do Washington Wizards, e Tatum.

Dando prosseguimento ao draft, os jogadores selecionaram os reservas de seus times. Dessa vez, Durant começou escolhendo primeiro e recrutou o óbvio: seu outro parceiro de time James Harden. LeBron respondeu com Damian Lillard, do Portland Trail Blazers. O último selecionado acabou sendo o pivô francês Rudy Gobert, do Utah Jazz, que jogará no time de James.

Confira como ficou a divisão das equipes do All-Star Game da NBA

TIME LEBRON JAMES

LeBron James - Los Angeles Lakers

Giannis Antetokounmpo - Milwaukee Bucks

Stephen Curry - Golden State Warriors

Luka Doncic - Dallas Mavericks

Nikola Jokic - Denver Nuggets

Reservas

Damian Lillard - Portland Trail Blazers

Ben Simmons - Philadelphia 76ers

Chris Paul - Phoenix Suns

Jaylen Brown - Boston Celtics

Paul George - Los Angeles Clippers

Domantas Sabonis - Indiana Pacers

Rudy Gobert - Utah Jazz

TIME KEVIN DURANT

Kyrie Irving - Brooklyn Nets

Joel Embiid - Philadelphia 76ers

Kawhi Leonard - Los Angeles Clippers

Bradley Beal - Washington Wizards

Jayson Tatum - Boston Celtics

Reservas

James Harden - Brooklyn Nets

Devin Booker - Phoenix Suns

Zion Williamson - New Orleans Pelicans

Zach LaVine - Chicago Bulls

Julius Randle - New York Knicks

Nikola Vucevic - Orlando Magic

Donovan Mitchell - Utah Jazz