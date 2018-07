Carlos Colinas deixa comando da seleção feminina de basquete

O técnico Carlos Colinas deixou o comando da seleção feminina de basquete. A informação foi confirmada nesta sexta-feira pela ex-jogadora Hortência, diretora da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), que justificou a demissão pelo fato de o que treinador não poderá se comprometer integralmente ao time nacional, no Brasil, no próximo ano.

"A gente queria muito que ele morasse aqui no Brasil, que fizesse o trabalho de ver os jogos, de acompanhar as categorias de base. Infelizmente, por problemas familiares ele não vai poder estar aqui. Então, a gente teve que abrir mão do Colinas", revelou Hortência, em entrevista à rádio Bandnews FM.

O espanhol Carlos Colinas perde o cargo depois de amargar um grande insucesso sob o comando da seleção brasileira no último Campeonato Mundial, encerrado no início de outubro, na República Checa. O Brasil ficou apenas na nona colocação na competição, na qual a equipe amargou até mesmo uma vexatória derrota na estreia para a modesta Coreia do Sul, que ficou em oitavo lugar no torneio.

A demissão de Colinas foi definida na última quinta-feira, quando a CBB organizou uma reunião técnica que contou com a presença de Hortência, do presidente da entidade, Carlos Nunes, além de Rubén Magnano, técnico da seleção masculina, e o diretor de marketing da CBB, José Carlos Brunoro.

A diretora da CBB revelou que ainda não definiu a contratação de um nome para o lugar de Colinas. A ex-jogadora Janeth, que atuou ao lado da própria Hortência na seleção, é cotada para assumir o cargo.