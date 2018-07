Carlos Lima assume seleção feminina de basquete e convoca grupo para a Copa América

A Confederação Brasileira de Basquete definiu nesta sexta-feira o nome do treinador da seleção feminina. Auxiliar de Antônio Carlos Vendramini no Corinthians/Americana na última temporada da LBF, Carlos Lima vai comandar o Brasil no ciclo olímpico até Tóquio-2020, começando pela Copa América da Argentina.

O técnico já convocou o grupo com 16 atletas para o torneio. As pivôs Érika e Damiris, que atuam na WNBA por San Antonio Stars e Atlanta Dream, respectivamente, estão na lista. Destaque também para Clarissa, do Sopron Basket, da Hungria, Isabela Ramona, do Zamarat, da Espanha, e Raphaella Monteiro, do Ponta Delgada, de Portugal. As outras jogadoras atuam no Brasil.

A apresentação da seleção está marcada para o dia 13 de julho, no Hotel Intercity Pátio Pinda, em Pindamonhangaba (SP). O grupo fica se preparando até 4 de agosto, quando embarca para Buenos Aires. Os treinos serão na FUNVIC - Fundação Universitária Vida Cristã e no Centro Esportivo João do Pulo.

A Copa América da Argentina é fundamental para o futuro do Brasil. A competição garante três seleções no Mundial da Espanha de 2019. Além da anfitriã e do Brasil, o torneio, que começa no dia 6 de agosto, terá participação de Canadá, Colômbia, Cuba, Paraguai e Venzuela.

Na seleção, Carlos Lima terá Bruno Guidorizzi, que tem experiência em seleções e base e estava no time adulto de Santo André, como auxiliar. "É um orgulho ter a oportunidade de comandar a seleção brasileira, estou extremamente feliz e quero trabalhar muito, junto com toda a comissão técnica, para poder classificar o Brasil ao Campeonato Mundial. Será uma Copa América difícil, mas acreditamos em nossa classificação", afirmou o novo treinador.

Confira a convocação:

Armadoras

Bárbara Honório (Corinthians/Americana-SP)

Joice Cristina (Corinthians/Americana-SP)

Tainá Paixão (Santo André-SP)

Tássia Carcavalli (Uninassau-PE)

Alas

Isabela Ramona (Zamarat-Espanha)

Izabella Sangalli (Corinthians/Americana-SP)

Jaqueline de Paula (Santo André-SP)

Patrícia Teixeira (São José-SP)

Raphaella Monteiro da Silva (C.U.S Ponta Delgada-Portugal)

Tatiane Pacheco (Uninassau-PE)

Pivôs

Clarissa dos Santos (Sopron Basket-Hungria)

Damiris Dantas (Atlanta Dream-EUA)

Érika Souza (San Antonio Stars-EUA)

Gilmara Justino (Uninassau-PE)

Kelly Santos (Uninassau-PE)

Letícia Dias Rodrigues (Internacional de Santos-SP)