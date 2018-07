Carmelo Anthony dá show, mas Boston bate Knicks e faz 2 a 0 na série

BOSTON - Mesmo com atuação soberba do ala Carmelo Anthony, o New York Knicks não conseguiu segurar o Boston Celtics fora de casa nesta terça-feira, perdeu por 96 a 93 e viu o rival abrir 2 a 0 nos playoffs da Conferência Leste da NBA, com melhor de sete jogos.

A próxima partida será na sexta-feira, pela primeira vez na série no Madison Square Garden, em Nova York.

Depois de entrar no último quarto com vantagem de sete pontos, o Boston deu chance à reação dos Knicks, que chegaram a virar o marcador, em 93 a 92, restando 19 segundos para o fim. Esta foi a senha para o time da casa acordar, virar novamente o placar e confirmar a segunda vitória em dois jogos na série.

Com 30 pontos, o armador Rajon Rondo foi o cestinha do Boston, que contou ainda com 20 pontos do ala Paul Pierce. Destaque ainda para o ala Kevin Garnett, que chegou ao double-double de 12 pontos e 10 rebotes.

Pelos Knicks, 'Melo' marcou nada menos que 42 pontos. Não satisfeito, o astro ainda pegou 17 rebotes para completar o seu double-double. O ala teve o auxílio do armador Toney Douglas, que anotou 14 pontos.

Veja também:

Howard comanda o Orlando para empatar a série contra o Atlanta