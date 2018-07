Carmelo Anthony faz 44 pontos, mas Knicks são batidos pelos Dallas

NOVA YORK - O New York Knicks teve motivos de sobra para lamentar a derrota por 110 a 108 para o Dallas Mavericks, sofrida na rodada desta segunda-feira da NBA, em casa. Além de ver o alemão Dirk Nowitzki fazer a cesta da vitória da franquia do Texas no estouro do cronômetro no último quarto do jogo, acabou derrotado mesmo com o seu astro Carmelo Anthony marcando 44 pontos.

Além de ter sido disparado o maior cestinha do duelo, Carmelo apanhou nove rebotes e fez quatro assistências, enquanto Nowitzki, que decidiu a partida, contabilizou apenas 15 pontos, um rebote e três assistências.

E a fase do Knicks realmente não é nada boa, pois o time acumulou nesta rodada de segunda-feira a sua oitava derrota nos últimos dez jogos. Assim, ocupa hoje a 11ª posição da Conferência Leste, com 21 vitórias e 36 derrotas, enquanto o Mavericks está na zona de classificação para os playoffs, no sétimo posto do Oeste, agora com 35 triunfos em 58 confrontos disputados.

E, se Nowitzki foi decisivo, o Mavericks acabou sendo premiado pela sua boa atuação coletiva no Madison Square Garden. Vince Carter, Monta Ellis e Jose Calderon, respectivamente com 23, 22 e 20 pontos, tiveram bom desempenho ofensivo, enquanto Carmelo destoou neste aspecto pelo Knicks, pois J.R. Smith, segundo maior cestinha da equipe de Nova York, fez apenas 15 pontos.

Em outro duelo da rodada desta segunda-feira, o Los Angeles Clippers também exibiu grande força no ataque ao bater o New Orleans Pelicans por 123 a 110, fora de casa, e chegar ao 39º triunfo em 59 partidas, se garantindo na quarta posição da Conferência Oeste, na qual o rival derrotado é o 12º colocado, agora com 33 derrotas.

Jamal Crawford, com 24 pontos, foi o cestinha do Clippers, enquanto Blake Griffin veio logo atrás, com 22 pelo time californiano, que ainda teve Chris Paul e DeAndre Jordan com dois dígitos em dois fundamentos. O primeiro deles fez 19 pontos e deu 13 assistências, enquanto o segundo contabilizou 14 pontos e 16 rebotes. O cestinha do jogo, porém, acabou sendo Anthony Davis, do Pelicans, que fez 26 pontos e ainda pegou 11 rebotes.

Outro time em má fase na NBA, o Boston Celtics acumulou nesta rodada de segunda-feira a sua quinta derrota seguida ao cair por 110 a 98 diante do Utah Jazz, fora de casa. Ao total, agora a franquia de Massachusetts acumula 39 revezes e apenas 19 vitórias, retrospecto que a deixa na 12ª posição da Conferência Leste. O Jazz, mesmo com o triunfo, é apenas o 13º do Oeste, à frente apenas de Sacramento Kings e Los Angeles Lakers. Lesionado, o pivô brasileiro Vitor Faverani voltou a desfalcar o Celtics.

Confira os resultados da rodada desta segunda-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 110 x 130 Milwaukee Bucks

Detroit Pistons 96 x 104 Golden State Warriors

New York Knicks 108 x 110 Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans 110 x 123 Los Angeles Clippers

Utah Jazz 110 x 98 Boston Celtics

Confira os jogos desta terça-feira:

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors

Indiana Pacers x Los Angeles Lakers

Washington Wizards x Orlando Magic

Atlanta Hawks x Chicago Bulls

Denver Nuggets x Portland Trail Blazers

Phoenix Suns x Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings x Houston Rockets