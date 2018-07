Carmelo Anthony resolve continuar nos Knicks na NBA

No agitado mercado da NBA antes do início da próxima temporada, um dos nomes mais comentados era de Carmelo Anthony, que estava livre para negociar com qualquer equipe da liga norte-americana de basquete. Ele chegou a ouvir propostas tentadoras do Chicago Bulls e do Los Angeles Lakers, mas optou por continuar no New York Knicks.

Um dos principais cestinhas da NBA, Carmelo Anthony está nos Knicks desde a metade da temporada 2010/2011. Ele vem sendo o líder da equipe desde então, mas segue sem nem ao menos chegar perto da disputa do título. Por isso, o astro de 30 anos quis conhecer suas opções no mercado. No final, porém, acabou ficando mesmo em Nova York.

Os detalhes do novo acordo não foram revelados pela equipe, mas a imprensa norte-americana especula que será um contrato de cinco anos de duração, no valor total de US$ 129 milhões. "Sou New York Knicks de coração. O Madison Square Garden é a Meca do basquete e estou cercado pelos melhores torcedores do mundo", disse Carmelo Anthony.