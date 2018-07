Carmelo Anthony volta e comanda vitória do líder Knicks

NOVA YORK - Fora das duas últimas partidas em razão de uma lesão, Carmelo Anthony voltou em grande estilo ao New York Knicks na rodada de domingo da NBA. O ala liderou a equipe na vitória sobre o Denver Nuggets por 112 a 106, no Madison Square Garden. Anthony foi o cestinha do duelo contra a sua ex-equipe ao marcar 34 pontos, sendo 11 no último quarto.

Assim, os Knicks continuam sendo a única equipe invicta como mandante na temporada 2012/2013 da NBA, com oito triunfos, e permanecem na liderança da Conferência Leste, com 15 vitórias e cinco derrotas. Já os Nuggets venceram apenas 10 de 21 partidas disputadas neste campeonato.

Jason Kidd fez 17 pontos e deu sete assistências e Tyson Chandler somou 15 pontos e 12 rebotes para o time de Nova York. Ty Lawson, com 23 pontos, e Danilo Gallinari, com 21 pontos e nove rebotes, foram os principais jogadores do Nuggets na partida.

Embalado, o Oklahoma City Thunder passou a dividir a liderança da Conferência Oeste da NBA com o San Antonio Spurs ao derrotar o Indiana Pacers, em casa, por 104 a 93, na rodada de domingo. A vitória foi a oitava consecutiva dos atuais vice-campeões da liga norte-americana de basquete, que somam 17 triunfos em 21 partidas disputadas na temporada 2012/2013.

Kevin Durant foi o cestinha da partida com 27 pontos, três a mais do que Kevin Martin. Já Russel Westbrook somou 21 pontos, sete rebotes e seis assistências para o Thunder. David West foi o principal destaque do Pacers na partida, com 21 pontos e nove rebotes.

As boas atuações de Kobe Bryant não estão evitando que o Los Angeles Lakers faça uma campanha irregular na temporada 2012/2013 da NBA. Na noite de domingo, a equipe da Califórnia perdeu em casa para o Utah Jazz por 117 a 110, apesar da boa atuação do seu principal jogador, cestinha do duelo com 34 pontos.

O Lakers voltou a sofrer com as ausências de Steve Nash e Pau Gasol. Dwight Howard teve bom desempenho no garrafão ao obter 16 rebotes, além de ter anotado 11 pontos. Já Chris Duhon somou 12 pontos e 11 assistências na 12ª derrota da equipe de Los Angeles em 21 partidas.

Na noite de domingo, o Jazz foi liderado por Paul Millsap, que marcou 24 pontos e conseguiu nove rebotes. Já Al Jefferson somou 14 pontos e 11 rebotes na 12ª vitória da equipe de Utah em 22 partidas.

Confira os resultados da rodada de domingo da NBA:

Los Angeles Clippers 99 x 80 Toronto Raptors

Brooklyn Nets 88 x 97 Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder 104 x 93 Indiana Pacers

New York Knicks 112 x 106 Denver Nuggets

Phoenix Suns 90 x 98 Orlando Magic

Los Angeles Lakers 110 x 117 Utah Jazz

Confira os jogos da rodada desta segunda-feira da NBA:

Philadelphia 76ers x Detroit Pistons

Charlotte Bobcats x Golden State Warriors

Miami Heat x Atlanta Hawks

Houston Rockets x San Antonio Spurs

Dallas Mavericks x Sacramento Kings

Portland Trail Blazers x Toronto Raptors