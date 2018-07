Carmelo Anthony volta e lidera vitória dos Knicks sobre os Nets na NBA

NOVA YORK - Depois de ficar fora de duas partidas por causa de uma torção no tornozelo, Carmelo Anthony voltou em grande estilo ao New York Knicks, na noite da última quarta-feira, em rodada da temporada regular da NBA. Com 31 pontos, o astro foi o cestinha do confronto no qual a sua equipe derrotou o Brooklyn Nets por 100 a 86, em casa.

O ala atuou por 36 minutos e ainda viu o pivô Tyson Chandler brilhar pelos Knicks com um "double-double" ao contabilizar 16 pontos e 12 rebotes. J.R. Smith, por sua vez, ajudou a equipe de Nova York com 19 pontos.

Pelo lado dos Nets, Joe Johnson foi o maior pontuador, com 17 ao total, mas Brook Lopez e Deron Williams também tiveram atuações destacadas, ambos anotando dois dígitos em dois fundamentos. O primeiro deles fez 16 pontos e apanhou dez rebotes, enquanto o segundo também marcou 16 e somou dez assistências para os visitantes.

Outro jogador que comemorou uma atuação destacada na noite da última quarta foi Kevin Durant. Com 41 pontos e 13 rebotes, ele deu impulso fundamental ao Oklahoma City Thunder naquela que se tornou a 12.ª vitória consecutiva da equipe na NBA, desta vez sobre o Atlanta Hawks, fora de casa, por 100 a 92.

Russell Westbrook, por sua vez, também brilhou pelo time visitante com 27 pontos e 11 assistências, enquanto os Hawks tiveram como maiores destaques o armador Jeff Teague e o ala Josh Smith. O primeiro foi o cestinha da equipe, com 19 pontos, enquanto o segundo garantiu um "double-double" com 17 pontos e 12 rebotes.

Com os bons resultados da última quarta, Knicks e Thunder se mantiveram nas respectivas lideranças da Conferência Leste e Oeste, sendo que o time de Oklahoma acumula 21 vitórias em 25 jogos, enquanto a franquia de Nova York tem 19 triunfos com o mesmo número de partidas disputadas.

SEM VAREJÃO, CLEVELAND CAI

Sem poder contar com Anderson Varejão, que se contundiu na derrota da última terça-feira para o Toronto Raptors, o Cleveland voltou a perder nesta rodada de quarta na NBA. A equipe não resistiu ao Boston Celtics, que bateu o rival por 103 a 91, em casa, onde foi empurrado por grande atuação de Paul Pierce, autor de 40 pontos, oito rebotes e cinco assistências.

Rajon Rondo também brilhou pela franquia de Massachusetts com 20 pontos, quatro rebotes e oito assistências, enquanto o Cleveland teve boas atuações de Kyrie Irving, Tristan Thompson e Tyler Zeller, este o substituto de Varejão. O primeiro deles foi o maior pontuador da equipe, com 22 ao total, e o segundo garantiu um "double-double" com 11 pontos e 12 rebotes. Já Zeller colaborou com 20 pontos, em sua primeira partida como titular.

Outro time que voltou a ser superado na NBA foi o Washington Wizards, do pivô brasileiro Nenê. Lanterna da Conferência Leste, a equipe caiu por 90 a 83 diante do Orlando Magic, fora de casa, e contabilizou a sua 20.ª derrota em 23 jogos.

Nenê foi o principal destaque dos Wizards, com 20 pontos em apenas 24 minutos em quadra, mas a equipe da Flórida teve uma melhor atuação coletiva, sendo que o maior pontuador da equipe foi J.J. Redick, com 17 ao total, dois a mais do que os contabilizados pelo seu companheiro Arron Afflalo.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira na NBA:

Toronto Raptors 97 x 91 Detroit Pistons

New York Knicks 100 x 86 Brooklyn Nets

Orlando Magic 90 x 83 Washington Wizards

Indiana Pacers 104 x 84 Utah Jazz

Boston Celtics 103 x 91 Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks 92 x 100 Oklahoma City Thunder

Houston Rockets 125 x 103 Philadelphia 76ers

Phoenix Suns 121 x 104 Charlotte Bobcats

Memphis Grizzlies 90 x 80 Milwaukee Bucks

Sacramento Kings 131 x 127 Golden State Warriors

Los Angeles Clippers 93 x 77 New Orleans Hornets

Confira os jogos desta quinta-feira:

Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks x Miami Heat

Portland Trail Blazers x Denver Nuggets