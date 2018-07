Carmelo brilha e Knicks derrotam o Lakers em casa pela NBA

Por conta do Super Bowl, a decisão do futebol americano nos Estados Unidos, a rodada de domingo da NBA foi esvaziada, com apenas duas partidas disputadas. Na principal delas, um clássico entre dois dos times mais tradicionais da liga, mas que estão longe de seus melhores dias. Em Nova York, o Knicks conseguiu uma vitória tranquila para cima do Los Angeles Lakers, por 94 a 80.

O Knicks assumiu o controle da partida desde o início, abriu vantagem no primeiro quarto e depois administrou. O resultado só serviu para o time deixar a última colocação da Conferência Leste, agora com 10 vitórias, ao lado do Philadelphia 76ers. O Lakers, por sua vez, fica só um pouco à frente e é o penúltimo do Oeste, com somente 13 vitórias em 48 jogos disputados.

O principal responsável pelo triunfo foi Carmelo Anthony, autor de 31 pontos, sendo 18 deles no último período, quando o Lakers ameaçou encostar. Pelo Lakers, destaque para os 19 pontos de Jordan Clarkson e do reserva Carlos Boozer.

Na outra partida do dia, o Miami Heat não teve maiores dificuldades para despachar o também combalido Boston Celtics. Mesmo fora de casa, o time da Flórida fez 83 a 75 e chegou à 21.ª vitória na temporada, em sétimo no Leste. O Celtics, por sua vez, é o 11.º, com 16.

Pelo Heat, quem segue dando as cartas e surpreendendo é Hassan Whiteside. O jogador atuou em clubes da China e do Líbano no ano passado, mas conseguiu uma vaga em Miami e, aos poucos, foi conquistando seu espaço. Em pouco mais de uma semana, anotou um "triple-double", pegou 24 rebotes e, no domingo, foi o cestinha da partida, com 20 pontos. Chris Bosh também contribuiu com 18, enquanto Tyler Zeller e Avery Bradley anotaram 17 para o Celtics.

Acompanhe as partidas da NBA nesta segunda-feira:

