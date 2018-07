Cavaliers anunciam renovação do contrato de LeBron por 2 anos

O torcedor do Cleveland Cavaliers pode respirar aliviado. Nesta sexta-feira, os atuais vice-campeões da NBA anunciaram a renovação do contrato do astro LeBron James por mais duas temporadas, pelo qual vai receber US$ 47 milhões (aproximadamente R$ 149 milhões).

Eleito quatro vezes o MVP da NBA, LeBron voltou ao Cavaliers antes do início da temporada e levou o time, que vinha realizando campanhas discretas, ao vice-campeonato.

"Renovar hoje com LeBron é um reflexo e a continuação da nossa força, um compromisso pessoal para ajudar a dar um campeonato ao nordeste de Ohio e aos torcedores do Cavaliers em todos os lugares", afirmou o gerente-geral David Griffin. "Nós compartilhamos nosso nível de compromisso com ele. Seu impacto sobre esta equipe, a comunidade e o jogo são impossíveis de substituir e estamos ansiosos para continuar a nossa missão em conjunto".

A renovação do contrato de LeBron se dá um dia antes do aniversário de um ano do seu retorno ao Cavaliers, depois de passar quatro temporadas no Miami Heat. O astro teve médias de 25,3 pontos, 7,4 assistências e 6 rebotes em 69 jogos na última temporada regular da NBA, marcando ao menos dez pontos em todas essas partidas.

Ele ficou em terceiro lugar na votação para MVP da temporada regular e conseguiu subir o seu nível nos playoffs. Em 20 jogos, LeBron teve médias de 30,1 pontos, 11,3 rebotes e 8,5 assistências. Já na decisão, teve o melhor desempenho estatístico da história, com médias de 35,8 pontos, 13,3 rebotes e 8,8 assistências em seis jogos, o que não foi suficiente para evitar o título do Golden State Warriors. Na próxima temporada, ele tentará fazer diferente.