Cavaliers aposta em LeBron James para evitar título do Warriors

O Cleveland Cavaliers visita o Golden State Warriors nesta segunda-feira, na Oracle Arena, em Oakland (Califórnia), mais uma vez com a pressão de não poder errar. Perdendo por 3 a 1 a série final da NBA, a franquia de Ohio se apoia no poder de decisão do astro LeBron James para manter vivo o sonho da virada, algo que nunca aconteceu na história da liga norte-americana. A partida terá transmissão da ESPN, às 22h.

Disputando sua sétima final seguida, e oitava na carreira, o ala costuma crescer em momentos adversos. Em jogos que podem valer eliminação de seus times no playoffs - Cleveland ou Miami-, o bicampeão olímpico e quatro vezes eleito melhor jogador da NBA tem média de 32,5 pontos. Esta marca deixa para trás lendas como Michael Jordan (31,3), Wilt Chamberlain (31,1) e Allen Iverson (29,8).

Na última temporada, o Cleveland Cavaliers já fez história e se tornou o primeiro time a conseguir reverter uma desvantagem de 3 a 1 em uma final. Desta vez, o time estava perdendo por 3 a 0 e a disputa apenas não acabou graças a uma atuação magistral de LeBron James e seus companheiros na última partida, em casa.

Com um primeiro tempo arrasador e abusando das bolas de três pontos, o time de Ohio fez valer a pressão da Quicken Loans Arena e venceu o Jogo 4 da série melhor de sete decisiva por 137 a 116, com recorde de bolas de três. Foram 24 tentativas convertidas.

O ala Kevin love fez questão de reforçar a força do elenco do Cleveland Cavaliers antes da decisão. "Nós somos um grupo resistente. Já estivemos nessa situação antes e sabemos que cada ano é diferente. Cada série de playoffs e cada partida é uma história, mas nós nunca nos vemos como uma 'carta fora do baralho'. Sentimos que podemos vencer qualquer jogo. Só temos que manter esse fogo e enfrentar um dia de cada vez."

Para fazer a festa em casa

Para evitar uma possível virada, o Golden State terá um trunfo. Principal defensor da franquia californiana, o ala-pivô Draymond Green poderá disputar o jogo 5, algo que não aconteceu na última temporada.

Naquela oportunidade, o jogador acabou sendo punido por acertar de forma proposital LeBron James no jogo 4 e acabou perdendo a partida seguinte. "É ótimo (ter essa segunda chance). Não penso muito sobre isso, mas apenas por ser o próximo jogo. Esses em que você tem a chance de fechar a série são os mais difíceis, estou empolgado com a oportunidade."

Polêmico, o jogador fez questão de negar que sua declarações tenham "inflamado" os rivais. O armador do Kyrie Irving revelou ter se motivado após ouvir que Draymond Green queria comemorar o título na casa do Cleveland.

"Fui perguntado sobre como me sentiria em comemorar o título na quadra deles. Disse que seria especial. Se você precisa achar motivação em algo como isso, então ótimo. Eu não ligo".