Cavs atropelam em casa e reduzem vantagem do Warriors na final

Depois de duas derrotas, o Cleveland Cavaliers "acordou" na grande final da NBA. O time de LeBron James aproveitou o apoio da torcida para reduzir a vantagem do Golden State Warriors no primeiro jogo do Cavaliers em casa na série melhor de sete jogos, na noite desta quarta-feira. Com o contundente placar de 120 a 90, os anfitriões diminuíram para 2 a 1 a liderança dos atuais campeões no confronto.

O apoio da empolgada torcida do Cavaliers compensou em parte a ausência de Kevin Love, ainda se recuperando de pancada sofrida no início da série. Mas, se não tinha o ala-pivô, os donos da casa puderam contar com grandes atuações de Kyrie Irving e J.R. Smith, sem falar, é claro, de LeBron James, cestinha da partida, com 32 pontos.

Empurrado pela torcida, o Cavaliers esbanjou intensidade em quadra, o que se destacava ainda mais diante de certa apatia do Warriors. Stephen Curry, MVP da temporada, era o reflexo da postura dos visitantes. Só marcou seus primeiros pontos no fim do segundo quarto.

Com início fulminante, o Cavaliers contou com a liderança de Irving no primeiro quarto. Foram 16 pontos somente dele, quando os donos da casa chegaram a exibir vantagem de 20 pontos no placar, algo inédito até então nesta série final. O Cavaliers fechou o quarto vencendo por 33 a 16.

No segundo quarto, o Warriors esboçou reação e reduziu a vantagem. Para tanto, contou com queda de aproveitamento do ataque do Cavaliers. Com Curry e Klay Thompson mais atentos na partida, o Warriors foi melhor, com 27 a 18 neste quarto, embora o time da casa seguisse sustentando vantagem no jogo.

Do terceiro quarto até o fim, só deu Cavaliers. A vantagem aumentava à medida em que LeBron se sentia mais à vontade em quadra. Além disso, havia a inspiração de J.R. Smith, que converteu cinco de 10 tentativas de três pontos. Como consequência, o Cavaliers venceu o terceiro quarto por 38 a 26 e aumentou ainda em dez pontos a vantagem no quarto final.

LeBron terminou a partida com 32 pontos, 11 rebotes e seis assistências. Irving anotou 30 pontos e Smith contribuiu com 20. Assim, o trio ofuscou completamente os "Splash Brothers". Curry marcou apenas 19 pontos, mesmo assim sendo o cestinha da partida, e Klay Thompson, 10 pontos.

Harrison Barnes foi o segundo maior pontuador dos visitantes, com 18 pontos. Leandrinho contribuiu com oito pontos, nos 16 minutos em que esteve em quadra, e Anderson Varejão marcou apenas um ponto - ficou apenas nove minutos na partida.

Cavaliers e Warriors voltam a se enfrentar nesta sexta-feira. O quarto jogo da série será disputado às 22 horas (horário de Brasília), novamente na casa do Cavaliers.