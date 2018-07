Cavaliers faz história na NBA, bate Warriors e conquista seu 1º título

As lágrimas de LeBron James, um dos maiores jogadores de basquete da história, ao final de uma das mais emocionantes decisões daNBA, coroaram uma promessa feita pelo astro para Cleveland em seu retorno para os Cavaliers, em julho de 2014 - ele daria um título para o seu povo, para o estado de Ohio. Neste domingo, no Jogo 7 da decisão, em Oakland, na Califórnia, seu time venceu o Golden State Warriors por 93 a 89. Assim, aos 31 anos, LeBron pagou essa dívida, anunciada na cidade de Akron, onde nasceu, e foi campeão da liga profissional norte-americana. No jogo, "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) com 27 pontos, 11 rebotes e 11 assistências.

O título quebrou uma escrita na NBA. Nunca uma equipe que perdia a série decisiva por 3 a 1 conseguiu vencer três jogos seguidos e levar o título. Após a partida, LeBron James estava com a voz embargada e deu uma emocionante entrevista ainda em quadra. "Há dois anos eu prometi isso para Cleveland. Eu fiz de tudo. Dei meu sangue, meu suor e mantive uma atitude positiva contra todos. Eu acredito que Deus preparou isso para mim. Cleveland, isso é para vocês!".

Se foi o terceiro título de LeBron (ele conquistou outros dois anéis de ouro pelo Miami Heat), essa foi a primeira conquista esportiva do estado de Ohio em 52 anos. Além disso, o Cleveland Cavaliers conquista o seu primeiro título na história. Desde que a franquia foi criada na cidade de Ohio em 1970, esta foi a terceira final da equipe - perdeu as duas anteriores para San Antonio Spurs, em 2007, e para o próprio Golden State Warriors, na temporada passada.

Apaixonada por esportes, Cleveland é sede de três franquias das principais ligas esportivas dos Estados Unidos. Além do Cavaliers no basquete, tem o Browns no futebol americano (NFL) e o Indians no beisebol (MLB) - a cidade não tem equipes na NHL (hóquei no gelo) e na MLS (futebol).

Em 1964, no futebol americano, o Cleveland Browns venceu a NFL antes de o jogo final ganhar o nome de Super Bowl. Desde então, são decepções seguidas. No beisebol, o Indians não é campeão da World Series desde 1948, sendo hoje a franquia com o maior jejum de títulos da MLB.

JOGO

Na finalíssima, com quase 20 mil pessoas na Oracle Arena, um jogo equilibrado e eletrizante. No primeiro quarto de partida, o Cleveland venceu por um ponto de diferença (23 a 22). No segundo quarto, reação e vitória dos donos de casa por 27 a 19 - o primeiro tempo fechou em 49 a 42 para o Golden State.

No terceiro quarto que o time de LeBron James voltou para o jogo e venceu por 33 a 27, mas, mesmo assim, o Golden State ainda vencia o jogo por 76 a 75.

O quarto e decisivo período foi o melhor e mais emocionante, com várias trocas na liderança do placar. Nos últimos minutos, com 89 a 89, LeBron James deu um toco incrível em Daymond Green e na sequência, com menos de dois minutos para o fim, coube a Kyrie Irving anotar a decisiva cesta de três pontos.

Stephen Curry ainda tentou empatar, mas não teve sucesso e no contra-ataque LeBron tentou uma enterrada sobre Green e caiu se remoendo em dores. Acertou um dos dois lances livres e abriu quatro pontos com 10 segundos no relógio. No desespero, o Golden State tentou fazer o impossível e não conseguiu. Título inédito para o Cavaliers.