Cavaliers batem Bulls fora de casa e vão à final da Conferência Leste

LeBron James teve uma baixa produção ofensiva - anotou apenas 15 pontos - e Kyrie Irving deixou a quadra mancando, mas ainda assim o Cleveland Cavaliers conseguiu assegurar a sua passagem à final da Conferência Leste da NBA ao derrotar o Chicago Bulls por 94 a 73, fora de casa, fechando a série em 4 a 2, na noite de quinta-feira.

Matthew Dellavedova anotou 19 pontos e Tristan Thompson somou 17 rebotes e 13 pontos pelo Cavaliers, que se garantiu em sua primeira final de conferência desde 2009, apesar de uma noite em que seu astro se comportou como um simples mortal e seu principal armador teve que deixar a quadra com dores ainda no primeiro tempo.

Apesar disso, o Cavaliers agora se encontra onde esperava estar quando acertou a chegada de LeBron antes do início nesta temporada. O problema é que o time não contará na decisão com Kevin Love, de fora do resto da temporada por causa de uma lesão no ombro, e ainda sofre com os problemas de lesão de Irving.

O armador anotou seis pontos em 12 minutos, até deixar a quadra no início do segundo quarto, com o duelo empatado em 35 a 35. LeBron terminou o jogo com 11 assistências e nove rebotes, mas esteve longe de ser decisivo como no quinto jogo da série, quando anotou 38 pontos e obteve 12 rebotes.

Na noite de quinta, o astro acertou apenas sete de 23 arremessos de quadra e falhou em quatro tentativas de três. Mas o Cavaliers fez o suficiente para avançar e agora terá pela frente o vencedor do duelo entre Atlanta Hawks e Washington Wizards. Esta será a quinta final de conferência seguida de LeBron, sendo que as quatro anteriores foi pelo Miami Heat.

Matthew Dellavedova, James Jones e J.R. Smith acertaram três arremessos de três pontos cada para o time de Cleveland, que êxito em 12 dessas tentativas. Iman Shumpert contribuiu con 13 pontos para o Cavaleirs.

Jimmy Butler liderou o ataque do Bulls com 20 pontos e Derrick Rose terminou o jogo com 14, enquanto Pau Gasol anotou todos os seus oito pontos no primeiro quarto, depois de ficar de fora dos últimos dois duelos por causa de uma lesão na perna esquerda.

ROCKETS SOBREVIVE

Também na noite de quinta-feira, o Los Angeles Clippers parecia próximo de se classificar para as finais da Conferência Oeste ao abrir uma vantagem de 19 pontos sobre o Houston Rockets em casa. Porém, com uma virada surpreendente, o Rockets venceu por 119 a 107, empatou a série em 3 a 3 e forçou a realização do sétimo jogo, no próximo domingo em Houston.

Corey Brewer anotou 15 dos seus 19 pontos no último quarto e Dwight Howard contribuiu para o triunfo com 21 rebotes e 20 pontos. James Harden anotou 23 pontos, tendo acertado seus 11 tiros livres, embora tenha ficado quase todo o último quarto no banco de reservas. Josh Smith fez 14 dos seus 19 pontos no último período.

O Rockets estava em desvantagem de 3 a 1 na série, mas venceu dois jogos seguidos e agora vai definir o seu futuro em casa. O time de Houston chegou a estar perdendo por 87 a 68 na noite de quinta, mas depois superou o Clippers por 51 a 20, deixando os torcedores atordoados em Los Angeles.

Blake Griffin terminou o jogo com 28 pontos pelo Clippers, mas errou os seus cinco arremessos de quadra no último quarto, em que o time todo só teve êxito em 4 de 22 tentativas, sendo superados. Agora os algozes dos atuais campeões da NBA - o San Antonio Spurs - terão que vencer em Houston para avançar.

SEXTA-FEIRA

Os playoffs da NBA prosseguem nesta sexta-feira com dois jogos: Washington Wizards x Atlanta Hawks e Memphis Grizzlies x Golden State Warriors. Hawks e Warriors lideram as séries por 3 a 2 e avançam às finais de conferência em caso de vitória.