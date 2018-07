Cavaliers batem Lakers no último duelo entre LeBron e Kobe na NBA

Depois de começar a noite com um bate-papo e um abraço, com o público já de pé durante o aquecimento, Kobe e LeBron compartilharam o protagonismo no último encontro de uma amistosa rivalidade. Foi o 22º duelo entre eles na NBA, embora nenhum tenha sido disputado nos playoffs.

LeBron anotou 24 pontos pelo Cavaliers. Já Kobe ignorou as constantes dores no ombro direito, que inclusive impediram a sua participação em jogos anteriores, e marcou 26 pontos, tendo acertado 11 de 16 arremessos de quadra. Assim, compartilhou a condição de cestinha do duelo com Kyrie Irving, que fez 26 pontos pelo Cavaliers.

O brasileiro Marcelinho Huertas teve boa atuação nos 28 minutos em que permaneceu em quadra, com 13 pontos, cinco assistências e três rebotes pelo Lakers, o pior time da Conferência Oeste.

Também na noite de quinta, o San Antonio Spurs manteve a sua invencibilidade como mandante na temporada 2015/2016 da NBA, agora em 31 partidas, ao derrotar o Chicago Bulls por 109 a 101. Considerando o campeonato anterior, a série de vitórias já é de 40 jogos.

Com 55 vitórias e apenas dez derrotas, o Spurs ocupa a vice-liderança do Oeste e tem a melhor campanha da sua história nos 65 primeiros jogos de uma temporada. Kawhi Leonard anotou 29 pontos e LaMarcus Aldridge somou 26 pelo Spurs. Já o francês Tony Parker acumulou 20 pontos e 12 assistências. Tim Duncan contabilizou sete pontos e três rebotes. Com isso, se tornou o sexto jogador na história da liga a alcançar os 15 mil rebotes.

Derrick Rose e o espanhol Pau Gasol somaram 21 pontos cada para o Bulls, enquanto E'Twaun Moore anotou 20. O time de Chicago perdeu 21 vezes a posse da bola e sofreu com as ausências dos lesionados Jimmy Butler, Joakim Noah e Cameron Bairstow. A equipe está em nono lugar no Leste.

No Canadá, o Toronto Raptors superou o Atlanta Hawks por 104 a 96 e agora soma 14 vitórias nos últimos 15 duelos como mandante. DeMar DeRozan brilhou com 30 pontos, Luis Scola somou 12 rebotes e dez pontos e Jonas Valanciunas acumulou dez pontos e dez rebotes pelos vice-líderes do Leste. Al Horford fez 20 pontos pelo Hawks, que havia vencido os três duelos anteriores e está em sexto lugar no Leste.

Já o Denver Nuggets emplacou a terceira vitória consecutiva ao bater o Phoenix Suns por 116 a 98, em casa, com 30 pontos de Emmanuel Mudiay. Devin Booker fez 35 pontos pelo Suns, o penúltimo colocado do Oeste - o Nuggets é o nono colocado.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Detroit Pistons

Philadelphia 76ers x Brooklyn Nets

Boston Celtics x Houston Rockets

Memphis Grizzlies x New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls x Miami Heat

Utah Jazz x Washington Wizards

Sacramento Kings x Orlando Magic

Golden State Warriors x Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers x New York Knicks