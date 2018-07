Cavaliers vencem com 1º 'triple-double' de LeBron na temporada

Durante esta temporada, LeBron James havia flertado com o 40º "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) da carreira várias vezes. Na noite de segunda-feira, ele conseguiu alcançá-lo em apenas três períodos. O astro anotou 21 pontos, distribuiu dez assistências e capturou dez rebotes, sendo decisivo para a vitória do Cleveland Cavaliers por 120 a 100 sobre o Sacramento Kings, em casa.

LeBron conquistou seu último rebote no final do terceiro quarto, alcançando a façanha e sendo ovacionado pelo público. E com a boa vantagem do Cavaliers no placar, se deu ao luxo de descansar durante o último período.

Mas não foi apenas LeBron que brilhou no triunfo do Cavaliers, tanto que Kyrie Irving registrou a sua maior produção ofensiva nesta temporada com 32 pontos, tendo acertado 13 de 21 arremessos de quadra, além de ter dado 12 assistências. Já J.R. Smith acertou seis arremessos de três e terminou o duelo com 22 pontos.

Também pelos líderes da Conferência Leste, o brasileiro Anderson Varejão anotou três pontos e conquistou dois rebotes nos oito minutos em que permaneceu em quadra. O Kings perdeu oito dos últimos nove jogos e está em décimo lugar no Oeste. Rudy Gay e Omri Caspi lideraram a produção ofensiva do time na noite de segunda com 16 pontos cada.

O Indiana Pacers contou com sete pontos de Paul George nos últimos 71 segundos do duelo para superar o Los Angeles Lakers, em casa, por 89 a 87. O segundo triunfo consecutivo do sexto colocado do Leste foi assegurado com dois tiros livres convertidos por Monta Ellis.

George encerrou o duelo com 21 pontos, enquanto Myles Turner acumulou 14 pontos e 13 rebotes numa noite em que o Pacers desperdiçou uma vantagem de 17 pontos no segundo tempo, antes de garantir o triunfo.

Kobe Bryant marcou 19 pontos na sua última apresentação em Indianápolis, incluindo três cestas de três seguidas para colocar o Lakers em vantagem de 82 a 79. Nos últimos 20 segundos, porém, errou duas tentativas de três e deixou a quadra ovacionado pelos torcedores. Esta foi a 12ª derrota do Lakers, o pior time do Oeste, nos últimos 15 jogos.

Com um show de Kevin Durant no segundo tempo, quando o astro anotou 25 dos seus 32 pontos na partida, o Oklahoma City Thunder superou o Phoenix Suns por 122 a 106, fora de casa, impondo a oitava derrota consecutiva ao time do Arizona. O Suns perdeu 23 dos últimos 25 duelos e está em antepenúltimo lugar no Oeste, enquanto o Thunder é o terceiro colocado, mas deu bastante trabalho, chegando a abrir uma vantagem de seis pontos durante o terceiro período.

Porém, Durant fez a diferença, auxiliado por Russel Westbrook, que marcou 29 pontos pelo time de Oklahoma na noite de segunda. Markieff Morris anotou 23 pontos, pelo Suns, três a mais do que Archie Goodwin.

Já o Toronto Raptors assegurou a 14ª vitória nos últimos 15 confrontos ao bater o Detroit por 103 a 89, com um início agressivo no último quarto, em que o time anotou 11 dos primeiros 13 pontos do período. Kyle Lowry marcou 15 pontos e Terrence Ross fez 18 para os vice-líderes do Leste. Andre Drummond somou 13 rebotes e 12 pontos pelo Pistons, o oitavo colocado da mesma conferência.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Charlotte Hornets 108 x 91 Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers 120 x 100 Sacramento Kings

Indiana Pacers 89 x 87 Los Angeles Lakers

Philadelphia 76ers 92 x 98 Los Angeles Clippers

Brooklyn Nets 105 x 104 Denver Nuggets

Detroit Pistons 89 x 103 Toronto Raptors

Atlanta Hawks 110 x 117 Orlando Magic

Memphis Grizzlies 106 x 112 Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves 102 x 116 New Orleans Pelicans

Phoenix Suns 106 x 122 Oklahoma City Thunder

Confira os jogos da rodada de terça-feira da NBA:

Miami Heat x San Antonio Spurs

New York Knicks x Washington Wizards

Milwaukee Bucks x Boston Celtics

Dallas Mavericks x Utah Jazz

Golden State Warriors x Houston Rockets