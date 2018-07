Cavaliers, de Varejão, perdem para Jazz e afundam na tabela

O Cleveland Cavaliers, do ala/pivô brasileiro Anderson Varejão, perdeu nesta segunda-feira para o Utah Jazz por 101 a 90 e registrou a 11ª derrota nos últimos 12 jogos.

O ala/armador reserva C.J.Miles voltou a surgir como o sexto jogador do Utah Jazz, ao anotar 22 pontos e liderar o ataque da equipe vencedora.

O técnico do Utah, Jerry Sloan, completou nesta noite 1.210 jogos como profissional e empatar com Pat Riley no terceiro lugar do ranking de mais partidas disputadas da história da NBA.

Sloan, que dirige os Jazz desde a temporada de 1988, terá como próximo objetivo individual alcançar Lenny Wilkens (1.332), que ocupa o segundo lugar na lista, liderada por Don Nelson (1.335).

O ala Paul Millsap e o ala/armador Raja Bell marcaram 19 pontos cada.

O armador Deron Williams conseguiu um double-double de 17 pontos e dez assistências, enquanto o pivô Al Jefferson o fez com 16 pontos e 13 rebotes.

Pelo Cleveland, o armador Daniel Gibson marcou 29 pontos, sua melhor marca como profissional.

O brasileiro Anderson Varejão, que jogou durante 32 minutos, marcou nove pontos, ao converter quatro de seis arremessos de linha de campo e um de dois lances livres, pegou cinco rebotes, deu dois tocos e fez uma assistência.

Com a derrota, o Cleveland fica na antepenúltima colocação da Conferência Leste. Já o vencedor Utah está em quarto na Conferência Oeste.